Compromís acusa a Barcala de "bloquear sistemáticamente" las inversiones de la Generalitat en Alicante

Desde la coalición progresista se considera que al bipartito "ya no engaña a nadie, todo el mundo sabe que detrás de todo esto solo hay intereses sectarios y electoralistas para acusar con posterioridad al Botànic de no invertir en la ciudad". Barcala, según Bellido, "practica un doble juego porque mientras un día reclama más inversiones al Botànic, al día siguiente las bloquea para que no puedan llegar a nuestra ciudad". "Es lamentable que no le importe que no se arreglen los colegios, que no se amplíe el parque de vivienda pública, que en Colonia Requena o Benalúa no haya nuevas infraestructuras sociales", añade Bellido, quien sostiene que para el PP de Barcala "todo vale para ayudar a la campaña de su compañero Carlos Mazón [candidato del PP a la Generalitat] y seguir jugando al juego del perro del hortelano quejándose de la falta de inversiones de València para después bloquear la llegada de las que están previstas”. Una estrategia, como se ha comentado desde la coalición progresista, "que resulta letal para la ciudad, dañina para las alicantinas y alicantinos y absolutamente irresponsable e incluso indecente en términos institucionales y políticos".

Junto a esta voluntad de "bloquear la acción política del Botànic en Alicante" lo que pone de manifiesto esta estrategia, según Compromís, "es la necesidad de tapar las vergüenzas de la mala gestión del bipartito, impidiendo realizar inversiones a la administración autonómica para no hacer todavía más evidente la incompetencia de Barcala y su gobierno para sacar adelante inversiones y ayudar en la salida de la crisis que nos ha traído la pandemia". Como ha concluido Bellido, “esta cortina de humo no engaña a nadie y tiene su cara más ridícula con la reprobación del Conseller Marzà". "Un burdo intento para distraer la atención del clamor sobre la nefasta gestión de Llopis que está siendo criticada desde todos los sectores y todos los rincones de la ciudad. Pero Barcala no se atreve a tomar medidas al respecto y prefiere montar el circo en el Pleno municipal”, ha finalizado.