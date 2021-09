Sanidad retira uno de los dos fármacos financiados para dejar de fumar

En la provincia se han visto afectadas cerca de 2.000 personas que, según la Conselleria de Sanidad, estaban siendo tratadas con este fármaco. Este medicamento basado en la vareniclina, una sustancia que calma la ansiedad y el síndrome de la nicotina en fumadores en abstinencia, presentaba la impureza N-nitrosovareniclina, potencial cancerígeno, en niveles superiores a lo permitido. En consultas para dejar de fumar lamentan que esta situación está perjudicando a los pacientes. «Sólo hay dos medicamentos para dejar de fumar que estén financiados. Además de la vareniclina está el bupropion, un antidepresivo que es menos efectivo y tiene más contraindicaciones», señalan desde una de estas consultas en la provincia. Otra alternativa son los tratamientos sustitutivos de la nicotina, como parches o chicles, «pero no están financiados por la Seguridad Social y la gente no quiere pagar por estos tratamientos, pese a que sí están dispuestos gastarse el dinero en tabaco», lamenta otro profesional de la provincia. Desde las farmacias explican que el mayor contratiempo está siendo para los pacientes a quienes esta situación ha cogido en mitad de tratamiento y se han quedado sin fármaco. De momento no se sabe cuándo quedará solucionado el problema. Desde una unidad contra el tabaquismo explican que representantes de Pfizer, laboratorio que fabrica Champix, han asegurado que el fallo ya está detectado y que previsiblemente en noviembre se restablecerá el suministro. Otros neumólogos y farmacéuticos dudan de que a corto plazo se solvente, puesto que la patente de este fármaco estaría próxima a decaer y su fabricación ya no sería tan rentable.