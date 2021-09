Seminario mañana en Alicante sobre las novedades del Tratado de Cooperación de Patentes

Mañana se celebrará en la Sede Universitaria de Alicante, que celebra su apertura de curso, el seminario "Las últimas novedades del sistema de Tratado de Cooperación de Patentes PCT" (The lastest developments in the patent cooperation treaty system), que ha sido organizado por el departamento de Derecho Mercantil y Procesal de la Universidad de Alicante y la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro del marco del máster Magister Lvcentinvs.