Directo | El Pleno de Alicante aprueba el Plan Local de Residuos con el aval de Compromís y Vox

En el debate, el concejal de Limpieza, Manuel Villar (PP), ha defendido el documento que ha incluido enmiendas parciales del PSOE, Compromís y Vox, tras rechazarse a su vez las enmiendas a la totalidad del PSOE y Unidas Podemos. "No llegamos tarde, es el plan que primero se aprueba en las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana. Es un documento base. Se busca reducir la producción de residuos, sensibilizar a la ciudadanía y mejorar la segregación en origen de los residuos", ha asegurado Villar.

Desde la oposición, el socialista Raúl Ruiz ha lamentado la tardanza en la aprobación del plan y ha asegurado que no es el documento idóneo para la ciudad: "No es el plan que queremos, llegan rematadamente tarde . La ciudad de Alicante no pide este plan. La recogida de residuos es un fracaso que se ha ido perpetuando en el tiempo. La sensación es que quieren mandar un plan para que València se lo eche para atrás". Por su parte, la concejala Vanessa Romero (Unidas Podemos) ha asegurado que "Alicante no merece este plan". "Nace fuera de plazo y se ha diseñado para perpetuar un sistema caduco. La medida estrella es poner mas contenedores", ha señalado la edil podemita. Desde Compromís, el portavoz, Natxo Bellido, ha desvelado que el equipo de gobierno se ha comprometido a aumentar la cifra de educadores ambientales, pasando de los actuales siete a diez. Estas palabras no han sentado nada bien en Vox. Su portavoz, Mario Ortolá, ha anunciado que su voto pasara de la abstención al voto en contra en la aprobación definitiva si se produce ese incremento en el personal: "Hoy no nos opondremos al plan, es de mínimos, pero si sube un solo educador ambiental, votaremos en contra en la aprobación definitiva".

El Plan, tras su aprobación inicial, se expondrá al público, donde se podrán presentar alegaciones, como paso previo a su aprobación definitiva.

Pleno semipresencial con el bipartito en "mayoría"

La sesión ordinaria de septiembre, la primera del curso político, ha arrancado con sendos minutos de silencio. El primero por las víctimas de la violencia de género y el segundo por el fallecimiento de un trabajador de la UTE de la limpieza en un accidente de tráfico.

El Pleno se está celebrando de manera semipresencial, con la mitad de concejales presentes en el Salón de Plenos y la otra mitad participando por vía telemática. No está presente el concejal socialista Miguel Millana por un problema de salud. La ausencia del edil socialista deja en una cómoda posición al equipo de gobierno en el pleno de este jueves, ya que cuenta con catorce votos, los mismos que toda la oposición junta (en el caso de unirse la izquierda y Vox), pero PP y Ciudadanos disponen del voto de calidad del alcalde en caso de producirse empate en alguna votación.