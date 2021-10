Los elogios a la labor de los servidores públicos en la pandemia marcan el Día de la Policía en Alicante

El Día de la Policía Nacional se celebró ayer de nuevo al aire libre en Alicante tras la suspensión del acto el pasado año a causa del covid-19 y precisamente el coronavirus centró los discursos de quienes tomaron la palabra para elogiar el trabajo realizado por los agentes y demás servidores públicos durante la pandemia.

La fiesta del patrón de la Policía, los Santos Ángeles Custodios, se celebró en la plaza del Puerto de Alicante y en las diferentes comisarías de la provincia. En Alicante, donde varias personas sufrieron desmayos por el calor, se entregaron 46 cruces al mérito policial con distintivo blanco, 38 de ellas a policías y ocho a personal ajeno. Además, entregaron catorce diplomas a personas e instituciones que han colaborado y apoyado a la Policía Nacional.

El comisario principal Ignacio del Olmo, jefe provincial de la Policía, se refirió en su intervención al dolor causado por el coronavirus, con muchas personas que ni siquiera han podido enterrar a sus padres y allegados, y ensalzó la reconversión de su plantilla para cambiar su trabajo habitual por los servicios que le encomendaron a la Policía Nacional en el momento álgido de la pandemia.

Del Olmo elogió la labor de los policías, médicos, militares, guardias civiles... «Todos tenemos en común que somos funcionarios» y frente a la consideración de que los funcionarios son «vagos», el comisario jefe provincial destacó que junto a profesores, jueces, fiscales y enfermeros «todos tienen en común que soportan el estado de bienestar y nos han dado los niveles de prestigio que tenemos».

El comisario jefe provincial abandonó el atril desde donde pronunciaba su discurso para acercarse a sus agentes y decirles que «son los verdaderos protagonistas» y que «sois miembros de la mejor Policía del mundo en la mejor plantilla de España». Del Olmo pidió a los agentes que se sientan orgullosos y que en su trabajo diario busquen la excelencia y «no dejen a ninguna víctima sin atender, ningún problema sin solucionar, ninguna llamada sin responder; que no haya ninguna mujer que no sea protegida, ningún niño que no sea amparado, ningún inmigrante que no sea atendido... Porque eso es lo que esperan los alicantinos de vosotros».

La subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, también destacó el trabajo realizado por la Policía para ayudar a que la pandemia se erradique cuanto antes y afirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «han sido uno de los puntales en la lucha contra el covid». Poblador también resaltó la profesionalidad de los agentes para reducir la tasa de criminalidad y la presencia cada vez mayor de la mujer en la Policía Nacional.

El trabajo «ejemplar y admirable» de la Policía durante la crisis sanitaria fue ensalzado también por el alcalde de Alicante Luis Barcala. Afirmó que «estos hombres y mujeres ejemplares han sabido tender una mano a todos los que la han necesitado porque estaban sufriendo».

Entre el personal ajeno al Cuerpo condecorado con la cruz al mérito policial se encontraban el magistrado Santiago Luis Hoyos, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio García Lloret y el gerente del Hospital General de Alicante, Miguel Ángel García. Asimismo, se condecoró a un inspector de la Comisaría Norte por una macrooperación antidroga y a dos policías por la detención del presunto violador de dos mujeres la misma noche en Alicante. Por otro lado, recibieron diplomas Jorge Talavera, presidente de la Fundación que lleva su nombre; Alma Box, jefa de Prensa de la Concejalía de Seguridad; Alejandro Riera, jefe de Gabinete de la Subdelegación; y Antonio Mula, letrado de la Administración de Justicia, entre otras personas.