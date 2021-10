¿Cuáles son los complementos de moda?, ¿cuál es el conjunto perfecto para una boda? ¿anillos, pendientes o collares? Nokèno, la nueva joyería situada en el centro de Alicante, pone a tu disposición piezas únicas que podrás lucir en cualquier situación y que están diseñadas para mujeres y hombres por la propia dueña de la tienda.

Si hay algo que caracteriza a las joyas de Nokèno es que son productos diseñados con inspiración mediterránea, aunque la cultura japonesa tiene una importante presencia en su catálogo. Su creadora confiesa que “aunque hay que seguir las tendencias, no es algo que me obsesione. De hecho yo misma no las sigo, solo me pongo lo que veo que me sienta bien; pasa lo mismo con las joyas, tienes que verte guapa y llevarlas a tu gusto, aunque no se las ponga ninguna influencer”.

Los anillos, pendientes o collares para hombre y para mujer de Nokèno están realizados con plata 925 y posteriormente bañadas en oro de 18 quilates en dorado o rosa, creando joyas de máxima calidad. Por ello no trabajan con otros metales ni ningún material de baja calidad, si no que son los cristales y las circonitas los protagonistas de las joyas de oro de Nokèno. Además, para su nueva colección han incorporado piedras naturales y materiales nuevos que lucirán únicas y radiantes.

Joyas para hombres

La colección de joyas de Nokèno no va destinada a un perfil concreto, de hecho su versatilidad radica en que va dirigida a todo aquel que quiera llevar estos complementos y se guste con ellos, ya sean hombres o mujeres. Igual ocurre en la colección femenina, la cual no se dirige a ninguna edad específica, haciendo que el abanico de posibilidades sea mucho más amplio.

Tal y como nos cuenta el equipo creativo, “hay una pieza en especial, el pendiente Wawel, que lo estamos vendiendo para chico y para chica, de hecho se lo llevó una chica para ponérselo en una boda”.

Esta nueva marca de joyas en Alicante tiene la capacidad de crear pendientes para hombres, así como anillos o collares para él con la posibilidad de que sean utilizados por ambos sexos.

En cuanto a los materiales empleados, el uso del metal en los collares o anillos para hombres se está convirtiendo en algo habitual, ya que, a diferencia de las piezas para mujer con oro de 18 quilates, en su colección de hombres han decidido “darle un toque diferente y diseñarlas todas a base de Plata de Ley 925. Gracias a esto y combinando con colores oscuros y diseño enérgico, damos a las piezas un toque más atrevido con el que no pasarás desapercibido”, apuntan desde la marca.

La colección para hombre de Nokèno, que puedes comprar en su tienda online de joyas, combina muy bien con colores básicos como el blanco o el negro, y quizás un azul marino. Al ser piezas con mucho protagonismo y estilo urbano, el look con el que se podrían combinar es algo básico como full black o algún pantalón negro con camiseta blanca.

Las 4 joyas básicas que no pueden faltar en tu estuche

De la misma forma que solemos comprar prendas básicas para poder combinarlas con diferentes colores o estilos, entre las joyas de oro para mujer resalta un producto que reina en todos los joyeros. Nos referimos a los pendientes pequeños o de un tamaño que no sea muy voluminoso para que puedas conjuntarlo con todo.

Siguiendo esta línea, otra joya que no puede faltar en tu estuche son las cadenas de oro. Una pieza sumamente versátil que podrás combinar con cualquiera de tus colgantes, sean de oro o no. Pero aún así, si prefieres que todo sea más lineal siempre puedes optar por los collares para mujer de Nokèno, un complemento al que también, si eres un poco más atrevida, podrás añadir algún colgante extra, siempre y cuando la piedra no sea excesivamente voluminosa.

Finalmente, puedes echar un vistazo en la joyería online de Nokèno para completar los básicos de cualquier joyero, los anillos. Una pieza esencial que no falla por la personalidad que aporta y otorga un punto extra de elegancia a cualquier estilo tanto de diario como más formal.

¿Cómo combinar las joyas con tu outfit?

Creados en Alicante para todo el mundo, Nokèno ofrece un catálogo de anillos, pendientes o collares para mujeres que constantemente se actualiza, cada una de ellas con un significado, historia y materiales muy particular.

Cualquier joya que estés dispuesta a ponerte debe ir en consonancia con tu estilo y personalidad, lo que hará que te sientas más cómoda y segura. Por eso es importante que antes de comprar cualquier anillo, pendiente o collar pienses en si la joya elegida pega con tu estilo de vida, tus outfits y las ocasiones en las que la puedas utilizar. De esta manera, tendrás muchas posibilidades de encontrar la joya perfecta.

Si tienes un estilo más moderno, urbano y atrevido, los pendientes de aro son para ti. Si por el contrario, eres algo más clásica o buscas darle algo de formalidad a tus looks, los pendientes de perlas son una apuesta segura.

Entrando en materia, y si necesitas algún consejo, la creadora de las joyas para hombre y mujer de Nokèno revela que “para una boda o evento me gusta mucho el modelo Vicky. Se trata de un pendiente muy elegante y estiliza mucho el cuello, además combina con cualquier outfit, ya sea minimalista o con estampados”.

Por otro lado, el pendiente Livia, también muy elegante, “se puede combinar con su anillo Roma, una joya que llama la atención por su originalidad”.

Y para una cena con amigos me encanta el pendiente Galaxi, muy original y con un punto rockero muy rompedor. Cambiando de tendencia, el modelo Keiko, de estilo japonés y muy original, está conformado por unas perlas que aportan mucha luminosidad y elegancia al rostro.

De cara al invierno, teniendo en cuenta que no destacan tanto los collares por el tipo de prenda que se suele utilizar, la diseñadora comenta que “en los meses de más frío los escotes se lucen menos que en el verano pero en Nokèno disponemos de pendientes que resultan ideales para combinar cuando llevas una camisa o el cuello cisne que tanto nos ponemo en invierno”.

Confiesa que le encanta el modelo Jazz, un pendiente de aro grande con cristales que darán luz y sofisticación aunque lleves prendas oscuras. Otro pendiente que no hay que olvidar es el soul, otro aro también espectacular para cualquier outfit de invierno.

Si quieres comprobar en persona cómo te sientan las joyas para hombres y mujeres de Nokèno o elegir el regalo perfecto, visita su tienda física en la calle Pintor Cabrera, 14, de Alicante, o para mayor comodidad compra online las joyas de oro. Solo has de elegir el producto que te guste, añadirlo al carrito, rellenar tus datos y elegir el método de pago y envío. Síguelos en Instagram para estar al tanto de todas sus novedades.

Más información

Teléfono: 96 512 05 49

E-mail: nokeno@nokeno.net

Horario de atención al público: 10.00 – 14.00 / 17.00 – 21.00