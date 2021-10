El PSOE denuncia el castigo de Barcala al turismo al no buscar alternativa para subir al Castillo de Santa Bárbara

La ciudad continúa sin tener una alternativa a la subida a pie del Benacatil para visitarlo ya que no existen lanzaderas de autobueses y los ascensores siguen cerrados a pesar del relajamiento de las medidas contra el Covid. “Vemos que otra vez el ejecutivo municipal da la espala al principal sector económico de la ciudad, el turismo, poniendo trabas y argumentos insostenibles”, indica Miguel Millana, secretario general de los socialistas de Alicante.

El PSOE afirma que no comprende cómo es posible que los turistas que empiezan a llegar en los cruceros no pueden acceder al Castillo de Santa Bárbara de manera rápida y cómoda. "Barcala se escuda en no poner autobuses a la fortaleza para no molestar a los vecinos hasta que se termine la reestructuración del transporte urbano", recuerdan desde el grupo. Asimismo, han señalado en el comunicado el momento en el que Antonio Manresa dijo, tras una junta de gobierno, que los vecinos y turistas subieran a pie, que él lo hacía y era un paseo. "Dígaselo a los miles de turistas que vinieron ayer en un crucero; que suban caminando con 30 grados. Dígaselo a todos los alicantinos que tienen dificultades por edad o por algún tipo de movilidad reducida”, afirma Paco Sanguino, portavoz municipal.

"El gobierno de Barcala es incapaz de prever las necesidades del sector turístico alicantino y cuando desde la oposición aportamos soluciones que mejoran sus propuestas se las niegan como en el caso del último pleno", denuncian.

La portavoz adjunta, Trini Amorós, afirma que Barcala castiga a los turistas que nos visitan. "En verano los hace subir a pie a más de 30 grados al Castillo y en otoño sigue sin aportar la lanzadera de subida al Castillo, espantando a los cruceristas que prefieren visitas más cómodas y por tanto perjudicando a los comercios y restaurantes alicantinos", reclama.

El PSOE recuerda que en el último pleno PP y Cs presentaron una iniciativa instando al Consell a contemplar en los presupuestos de 2022 medidas económicas de apoyo y reactivación del sector turístico y solicitaba prorrogar el Bono Viaje hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2022. “El GMS le hicimos una enmienda de adición a ese punto que decía: La consignación presupuestaria será de 15 millones de euros y deberá incluir una modulación de la ayuda según la estancia, de tal forma que sea un elemento de desestacionalización también entre semana. Su respuesta, fue no aceptarla. Luego se llenan la boca con la tasa turística, pero realmente no les preocupa el sector turístico, solo minar la gestión del Consell”, matiza Amorós.