Tasa turística: demagógica, inoportuna y casi un insulto

Punta Cana (República Dominicana) hace ya varios otoños. Noviembre, en una terminal aeroportuaria a caballo entre el Acapulco de las películas dulzonas de Elvis Presley y la Cuba de Batista. Me disponía a coger el vuelo chárter de vuelta hacia España. Todos los trámites pasados, facturación completada, tarjeta de embarque en mano y camino de la puerta para acceder a la zona de salidas. De repente, una mesa improvisada en medio del pasillo en la que estaba sentado un señor de unos 120 kilos, camisa blanca impecable, imposible de evitar por ninguno de los pasajeros que estábamos debajo de aquel techo hecho con hojas de palma, en cola para salir del paraíso. ¿Ocurre algo? No, caballero, es que tiene que pagar 10 dólares. ¿Por? Es la tasa para salir del país. Ah, cartera y diez dólares para el fulano, que a cambio me dio un papelito que ya nadie volvería a pedirme, y que lo mismo podía ser un resguardo oficial, que el ticket de la cola del pescado. Acababa de pagar una tasa ¿turística? a un tipo que, por supuesto, no me amplió la información.

Unos días después, comentando el suceso con un amigo, este me contó que le había pasado algo parecido en el aeropuerto de México DF, cuando una aduanero le había descubierto unas pastillas para el dolor de cabeza -vamos, paracetamol- en el bolso de su mujer y le pidió la receta (faltaban 45 minutos para despegar y en España eran las tres de la madrugada). La cosa se arregló sin receta pero tras sacar, mi amigo, 100 euros, y entregárselos a otro aduanero en el baño. Y la penúltima. Otro amigo, regresaba de otro país de Centroamérica a principios del pasado septiembre. Camino del embarque, vacunas acreditadas y, por si caso, PCR. Otra mesa. «Lo llevo todo». «Esto no hace falta señor, suba esas escalera, pague lo que le pide mi compañero y arreglado».

Los precios de la Costa Blanca no son los de París, Roma o Barcelona donde, por cierto, están que trinan

Por supuesto que esto que les acabo de contar no tiene nada que ver, solo faltaba, con el afán recaudador demostrado por Podemos y Compromís, liderados esta vez por la vicepresidenta Mónica Oltra, y su propuesta de establecer una tasa para el alojamiento turístico con el noble propósito de conseguir fondos para construir viviendas para jóvenes (la movida montada ha hecho que el fin final no se sepa ya cuál será). Es decir, que el turismo, en la UCI tras un año machacado por el covid, se haga cargo de lo que la Generalitat y, en concreto, el sector de Podemos en el Botánic no ha sabido o querido solucionar: el acceso a la vivienda de alicantinos, castellonenses, y valencianos que no tienen la suerte de contar con ingresos dignos. Oltra vuelve a querer endosar la factura a un sector que arrastra pérdidas de 10.000 millones de euros y tras un verano aceptable de tres meses se enfrenta a una temporada baja más que incierta. Hay veces que la demagogia y la ignorancia insultan. La última salida de esta parte del Consell, que me da que pocas veces ha pisado Benidorm, Torrevieja o Alicante por aquello de la falta de «glamour», es para hacérselo mirar.

Del tipo que se quedó con mis diez dólares en la República Dominicana no me olvido, pero en los últimos días su enorme figura me ha vuelto todavía más a la cabeza tras volver a abrirse el debate sobre la oportunidad de implantar una tasa que grave la estancia a nuestros turistas, una medida que afectaría, más que a ninguna otra provincia, directamente a la Costa Blanca por el perfil de sus visitantes. Compromís y Podemos, en ese a veces afán por ser más progres, igualitarios, conservacionistas y guais que el resto de los humanos, han vuelto a desbarrar.

Como Cataluña -pregunten a los hoteleros por su tasa-, Baleares, Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Lisboa, Oporto, París, Praga, Roma, Viena y hasta Malta cobran la tasa turística... la Comunidad Valenciana en general y la Costa Blanca en particular tienen también que recaudarla. ¿El objetivo? Primero para vivienda joven después, ya veremos. Ahora bien, ¿tasa turística? París, Roma, Viena tienen cosas que ofrecer muy concretas. Nosotros, playas excelentes, pero las mimas o mejores las tienen también Turquía y Túnez, a los que solo falta pagar a las aerolíneas para que les lleven visitantes.

Un turista de Manchester o de Albacete no va a dejar de venir, ¿o sí?, a un hotel de Benidorm porque al pagar la factura el recepcionista de turno le diga aquello de que me debe usted 30 euros más porque su estancia está gravada, pero ¿tiene sentido castigar al sector turístico con un nuevo impuesto cuando, precisamente, el hotelero es uno de los más regulados de la Comunidad?

Partiendo de la base de que el turista que se aloja en un hotel de Barcelona o Paris no es el mismo, además, que el que elige la Costa Blanca, zona en la que el euro se pelea hasta el último céntimo, resulta desolador escuchar los planteamientos de cargos públicos, que, sin embargo, no han movido un dedo para denunciar, por ejemplo, que el sector lleva financiando el turismo del Imserso desde hace diez años con los precios congelados. Hoteles y apartamentos reglados que reciben la visita de los inspectores de turno para supervisar sus instalaciones al milímetro, cuando, día tras día tienen, que pelear con la presión de los touroperadores o ver cómo el vecino, las multimillonarias plataformas de alquiler publicitan alojamientos que escapan a todo tipo de control. Favorecen el intrusismo en el sector y luego sacan el látigo contra los hoteles y apartamentos reglados.

Más les valdría pelear en las Cortes porque el Turismo deje de ser la Cenicienta de los presupuestos que trabajar por implantar tasas recaudatorias en un sector que mira hasta el último grano de arroz del bufé para que salgan las cuentas. Ojo, una actividad que supone el 15% del PIB y que mantiene 300.000 empleos, entre fijos y temporales al año en la Costa Blanca.

¿Tasa turística? Con la presión fiscal parece suficiente, señorías. Que Benidorm, Alicante o Elche no trabajan como en París o Formentera, donde por un «colacao» en un chiringuito te llegan a pedir 10 euros. Más les valdría, insisto, a diputados y al propio Consell velar por otros problemas como el que comienza a detectarse en muchos municipios turísticos, relacionado con la inseguridad ciudadana. Antes que plantearse la tasa turística debían pararse a pensar, y aquí la responsabilidad también hay que trasladarla a los ayuntamientos, cómo parar la degradación que sufre, por ejemplo, una parte del Rincón de Loix en Benidorm. En concreto, la llamada zona guiri (este verano se le ha dado un cambio afortunadamente), y no precisamente por el comportamiento de los turistas británicos, sino por esos negocios legales y no tan legales que campan a sus anchas.

El problema es más serio y parece que las autoridades han optado desde hace varios años por mirar hacia otro lado en vez de resolverlo. ¿Tasa turística?. Persigan al propietario que alquila en negro su apartamento o al conductor «pirata» que recoge turistas en el aeropuerto de Alicante-Elche. No es momento de plantear nada cuando, por ejemplo, el partido que pide ahora la tasa en la Comunidad Valenciana no ha sido capaz de lanzar el Imserso en tiempo y forma.