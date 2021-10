Un millar de alicantinos alargan la vida laboral más allá de los 65 años

Una realidad que no sería nada descabellada teniendo en cuenta las declaraciones que realizó la semana pasada el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al diario Ara, en las que afirmaba que España necesitaba «un cambio cultural» y seguir así la línea de nuestros vecinos europeos y permanecer en el mercado laboral entre los 55 y 75 años. Más tarde modificó estas palabras aduciendo a que «se habían sacado de contexto» y con ellas pretendía que las empresas contaran con empleados de 55 años en adelante. Un debate que este ministerio está sacando a la luz con motivo de la reforma del sistema de pensiones.

Sobre la propuesta del ministro Escrivá, la secretaria general de UGTPV L’Alacantí-La Marina afirma que «para nosotros no está en el debate en la mesa de negociación el tema de la edad. No está en la mesa para discutir, al contrario, estamos defendiendo que algunas profesiones deben jubilarse antes por las propias características de ese sector como la construcción, la hostelería o la limpieza». Asimismo, pide al ministro «más rigurosidad a la hora de transmitir la información, para no crear una alarma social que no es necesaria, se originan muchos fake news alrededor y entorpecen la negociación. El factor humano debe estar por encima de muchas cuestiones económicas», indica.

Para Yaissel Sánchez el tema que sí debería revisarse es el sistema público de pensiones. «El índice de revalorización fuera. Sobre todo ahora que la inflación se ha disparado y nuestros pensionistas pueden perder poder adquisitivo. Hemos insistido mucho y es un logro conseguido gracias a la negociación que se ha tenido, para que la reforma de las pensiones del año 2013 quedara sin efecto». Además, insiste en otro punto, la derogación de la reforma laboral. Así, comenta «no podemos llegar a hablar de las pensiones ni de la edad de jubilación cuando existe una norma que lo único que ha hecho ha sido precarizar aún más el mercado laboral».

De igual manera piensa Francisco García, secretario general de CC OO L’Alacantí i Les Marines. Para este sindicato «no es aceptable ninguna distracción en el momento actual, que nos obliga a mantener unos ejes que no por incuestionados dejan de ser ninguneados sistemáticamente en el gran debate político y social». El primero de ellos es el mercado de trabajo «con más de un 38% de paro juvenil y exclusión de mayores de 50, evidencian la necesidad de un plan de choque en empleo en nuestro Estado».

Además, hace hincapié en que «la derogación del factor de sostenibilidad del Partido Popular era y es determinante para el sistema y las pensiones públicas de España», así como «la separación definitiva de las fuentes de financiación y los gastos impropios, la ‘aportación’ de 21.000 millones era y es incuestionable para la viabilidad que buscamos desde el Pacto de Toledo».

Mantener el sistema

La reforma de las pensiones no tiene sentido «sin trabajo digno para la juventud, puesto que son esas carreras y cotizaciones las que mantienen el sistema y deben continuar haciéndolo dentro de 30 años», aclara Francisco García desde CC OO.

Mientras que desde UGT, Yaissel señala la «necesidad de dar oportunidades a los jóvenes para que puedan trabajar, ser personas activas en el mercado laboral y garantizarse una pensión en el futuro. A todos ellos se les ha insistido en hacerse un plan de pensiones, cuando no es así, nuestro sistema público funcionaba pero se le fue metiendo mucho la mano a la hucha de las pensiones y se intentó de una forma intencionada restarle categoría. Eso es lo que nosotros no defendemos».

Las pensiones en la provincia, por debajo de la media

Una cuantía contributiva apenas llega a los 1.000 euros para el conjunto del sistema y a los 1.100 para los jubilados

Muchas son las diferencias entre las pensiones de las distintas autonomías. Y también con las provincias que integran estas últimas. Según los datos publicados por el INSS, a fecha del 1 de septiembre del 2021 un jubilado alicantino cobra una pensión media de 1.017,37 euros. Algo menos que Castellón y Valencia, con 1.038,97 y 1.152,08, respectivamente. Veintiún euros menos que un castellonense y 134 por debajo de un valenciano. Situándose la pensión media del conjunto autonómico en 1.092, 11.

Esta cuantía contrasta con la que perciben los pensionistas de la Región de Murcia, unos 1.063,58. Algo menos que Cataluña, con 1.215,53 euros. Las dos comunidades autónomas que el territorio valenciano tiene como vecinas.

Para esta desigualdad, la explicación que ofrece Francisco García desde CC OO es clara: «los datos reales de pensiones muestran una realidad muy pobre, con pensiones medias contributivas de apenas 1.000 euros para el conjunto y 1.100 para las de jubilación. La provincia está muy por debajo de la media española».

Llegados a este punto, es necesario preguntar: ¿Pueden seguir sosteniendo los ciudadanos el sistema de pensiones?

Con respecto a la viabilidad del sistema público de pensiones actual, para Yaissel Sánchez, debe ofrecer a los trabajadores «una estabilidad laboral sin intermitencias, que es la base de las cotizaciones para llegar a una pensión en el futuro. Otra cuestión importante es que no se paguen de las cotizaciones a la Seguridad Social gastos que no tienen nada que ver con el sistema», reitera. Para la secretaria general de UGT PV, las máximas deben ser «alimentar y cuidar el sistema público de pensiones, emplear a los jóvenes y que lo salarios sigan subiendo para que las cotizaciones sean más altas y, por ende, también tu pensión al final de tu vida laboral».

Sin embargo, desde CC OO, Francisco García argumenta que «las restricciones incorporadas al sistema de modo diferido, con la última reforma laboral vigente, está pendiente de completarse, en sus efectos como en las reacciones que acarrea, el aumento de las jubilaciones anticipadas. Por lo que es poco razonable exigir más vueltas de tuerca cuando aún están pendientes de implementar».

Aunque, eso sí, «ya se aprecian tendencias diferentes en altas y bajas , decayendo el peso de las altas de menores de 65 años».

«Nos veremos obligados a crear nuestro plan de pensiones»

Para esta periodista de 23 años «la escasez de empleo y, por ende, la falta de cotización, solo auguran «la ausencia de una pensión de jubilación». Un pensamiento que también viene marcado por la pandemia del covid-19, «que no ha hecho más que acentuar los obstáculos laborales que los jóvenes estamos teniendo que atravesar durante los últimos años». Consciente de la importancia de entrar a formar parte del mercado laboral sabe que «seguir este camino solo provocará que las generaciones presentes y futuras nos veamos obligadas a llegar a los treinta creando nuestro propio plan de pensiones para gozar de una digna jubilación».

«Con la situación actual no espero esa futura jubilación»

David Alfonso no es nada optimista. Este guía turístico de 28 años considera que «el sistema de pensiones necesita una reforma, es un servicio público esencial en el que se basa el bienestar de los jóvenes y nuestros mayores y tendrá que cambiar sí o sí si quiere seguir siendo sostenible»

La situación actual «me lleva a no esperar a esa futura jubilación y creo que está alentando a los jóvenes a crearnos planes de pensiones, ahorrar e invertir el dinero». En estos tiempos, «los políticos deben dar ejemplo, no pueden subirse le sueldo en plena pandemia mientras congelan pensiones a jubilados o sigamos liderando el ranking de desempleo juvenil».