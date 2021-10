Colas de pacientes en el primer día de «normalidad» en la Atención Primaria

Demoras de 20 días, médicos de familia y enfermeros enfadados por la falta de personal y medios y centros de salud con distintos protocolos de funcionamiento. Esta es la situación que reinaba ayer en Atención Primaria, el día que estaba prevista su vuelta a la normalidad, tal y como anunció en las Cortes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Las instrucciones sobre la forma de funcionar a partir de ahora llegaron el viernes por la tarde, lo que provocó que ayer los pacientes se encontraran con diferentes situaciones, en función de su lugar de residencia.

En el nuevo protocolo de Sanidad se especifica que debe mantenerse un control para garantizar los dobles circuitos, covid y no covid, de manera que si un paciente llega con síntomas, pueda ser llevado directamente a una zona aislada del resto de pacientes. Sanidad especifica que deben eliminarse los triajes a la entrada de los centros de salud. Sin embargo, en algunas instalaciones de la ciudad de Alicante y de Benidorm, según precisaron fuentes del Sindicato Médico, el CSIF y según pudo comprobar este diario, se mantenían estos triajes en la calle, por medio de sistemas de numeración o de una persona preguntando, paciente por paciente, el motivo de su visita. ¿El resultado? Colas a las puertas de estas instalaciones. En otros centros de la ciudad de Alicante y en Elche la situación era la contraria y no había ningún tipo de control, por lo que se han producido aglomeraciones en los mostradores y quejas de los médicos por pacientes que llegaban con síntomas de covid y no estaba definido el circuito que debían seguir.

En otras instalaciones sí que se habían adoptado las instrucciones de la conselleria y a la entrada había una persona controlando los circuitos y que no se produjeran aglomeraciones, por ejemplo, en los mostradores de acceso. Desde la Conselleria de Sanidad señalaron, a preguntas de este diario sobre el desigual funcionamiento de los centros de salud y sobre el hecho de que algunos mantuvieran las restricciones en sus accesos, que la vuelta a la normalidad «se hará de manera progresiva».

Entre los profesionales sanitarios que trabajan en los centros de salud, mucho enfado. «Nos sentimos maltratados, la lista de espera es enorme porque la gente está retomando las pruebas que se han dejado de hacer en año y medio no nos han puesto refuerzos», lamentaba ayer un médico de familia de la ciudad de Alicante. Cabe recordar que en estos momentos hay centros de salud que acumulan retrasos de hasta 20 días, tanto para citas presenciales como telefónicas. Facultativos de Atención Primaria también se quejaban de que la Generalitat vendió la jornada de ayer como la recuperación de la presencialidad, «cuando llevamos toda la pandemia viendo pacientes de manera presencial y con una carga de trabajo que genera el covid. El anuncio ofende porque parece que no hayamos hecho nada en toda la pandemia», señalaba ayer otro profesional consultado por este diario.

Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, su presidenta María Ángeles Medina, señaló que la jornada de ayer «ha sido igual de mala que otros días, ya que es lunes y tenemos que atender un enorme volumen de pacientes que acuden sin cita porque vamos con mucho retraso». Esta profesional recuerda que entre las peticiones que le han hecho a la Conselleria de Sanidad está la de poder gestionar sus propias agendas y que haya triajes específicos en los mostradores para poder orientar a los pacientes hacía la opción de consulta más adecuada. Piden también más contratos para no ver a más de 25 pacientes al día y poder atenderles una media de diez minutos.

CC OO lamenta que la Atención Primaria en la provincia necesita crecer en torno al 25 por ciento sólo para igualarse con la media nacional.