El bipartito de Alicante baraja ahora retomar las lanzaderas al Castillo para que estén en servicio en Navidad

Antes las imágenes de cruceristas a pie ascendiendo a la fortaleza por la cuesta de la fortaleza bajo un sol de justicia, el concejal de Transportes y Movilidad, Manuel Villar, ha reconocido que el bipartito se plantea recuperar el proyecto de lanzaderas al Castillo que estaba incluido en un paquete de mejoras más amplio y presentarlo de forma independiente para que sea una realidad esta Navidad. El propio Villar, portavoz adjunto del gobierno local, explicó a finales de septiembre que el interventor había rechazado hasta en tres ocasiones el proyecto de las lanzaderas, al incluirse en una iniciativa que recoge también la ampliación de líneas ya existentes, como las del PAU 1 hasta el Postiguet. «Si fueran solo las lanzaderas no habría problemas, pero no podría defenderlo ante los vecinos», apuntó el edil, en alusión a las posibles quejas de asociaciones por anteponer las lanzaderas del Castillo de Santa Bárbara a la ampliación de otras líneas del autobús, que no mejorarán hasta que se adjudique el nuevo contrato, ante la negativa del interventor a que se pague más por un servicio prorrogado.

El edil recuerda que hay un paquete de "millón y pico" en mejoras que está incluido en el contrato. "Lo que vamos a ver es si podrían salir adelante las lanzaderas solas. Valoramos desgajar esa petición del global de mejoras para pedirlo de forma independiente, porque una cosa es una mejora y otra crear algo que no existe. Si es posible sacaremos las lanzaderas al Castillo de las mejoras del contrato, si se nos dice que puede salir adelante. Pero no vamos a hacer trabajar a los técnicos a menos que entendamos que es viable y que va a tener aceptación. Si fuese viable, un servicio como éste puede tramitarse fácilmente en dos meses. El proyecto está hecho, simplemente es dar la orden".

El cambio de postura del bipartito se produce después de que tres mil turistas desembarcaran el sábado en la primera escala del crucero más grande que ha recibido el Puerto en su historia, quienes se encontraron «blindado» el Castillo de Santa Bárbara. Solo se puede subir en taxi o caminando, ante el temor del equipo de gobierno a que surjan protestas vecinales si se implantan las lanzaderas al Castillo antes que mejoras en las líneas de bus de los barrios.

Ascensor

Por otra parte, el ascensor sigue cerrado en plena etapa de levantamiento de las restricciones a causa del covid. El nuevo contrato de gestión del Castillo, cuya gestión se externalizará antes de final de año, incluye la puesta en servicio de los elevadores. Hasta tanto no se adjudique sigue siendo dependencia municipal y hay medidas sanitarias que no autorizan su funcionamiento todavía, han explicado fuentes municipales. "Si de aquí al 9 de octubre (este sábado) hay novedades en el informe del departamento de Medicina Laboral y Riesgos se reconsideraría", señalaron desde el bipartito.