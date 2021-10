Los bomberos reflotan los coches que tiraron al puerto sin acreditar si los descontaminaron

En las tareas de reflote, que ocuparon toda la mañana, estuvieron presentes agentes del Seprona, el responsable de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria, que también ha abierto un expediente por estos hechos, así como bomberos de Alicante, entre ellos el suboficial del Speis responsable del operativo del congreso, José María Piña.

Aunque desde que este diario desveló el hundimiento de los coches el suboficial ha venido manteniendo que todo se había hecho correctamente, lo cierto es que casi una semana después aún no se ha podido acreditar que los vehículos estuvieran descontaminados. Una documentación que el Seprona sigue esperando que se le presente y que solo puede emitir un Centro Autorizados de Tratamiento de Vehículos (CATV) de los que en Alicante hay 19, 197 en Valencia y 147 en Murcia.

Esto lleva a prever que la certificación no se podrá aportar dado que los cuatro turismos, que proceden del depósito municipal, habrían sido «destripados» en las instalaciones del Speis, lo que no acredita su descontaminación.

A los turismos hundidos la semana pasada y reflotados ayer se les había extraído el motor y elementos como la batería o las pastillas de frenos, pero esto no es suficiente para entrar en la categoría de oficialmente limpios, máxime cuando su destino era arrojarlos al mar para realizar prácticas de excarcelación subacuáticas.

Los investigadores se han encontrado con que, además de no estar probada la descontaminación, los vehículos ni tan siquiera estarían dados de baja en Tráfico, donde aún figurarían a nombre de sus propietarios.

Mientras fuentes de los Bomberos consideran que esta última circunstancia «es algo ajeno al Speis» desde la Policía Local apuntaron que no es la primera vez que se prestan coches a los Bomberos para realizar prácticas, «pero que lo que no sabíamos era que en esta ocasión los querían para tirarlos al agua. Eso no se le ocurre a nadie», aportillaron.

Quién hizo los traslados

El Seprona quiere saber también quién realizó los traslados desde el depósito municipal hasta el puerto y por qué, en contra de sus indicaciones, se llevaron de las instalaciones portuarias varios vehículos más que se habían trasladados también para realizar prácticas, al parecer terrestres, programadas en ese congreso que se celebró entre el jueves y el domingo de la semana pasada.

Es responsable político de ambos servicios, el concejal del PP José Ramón González, afirmó a preguntas de ese medio que los bomberos le habían comunicado que «los coches se habían descontaminado correctamente en sus instalaciones, como lo hacen siempre». Pero apuntó que «si eso no es como hay que hacerlo, tomaremos medidas para que no vuelta a suceder».

González quiso dejar claro que el Speis está desde el principio a disposición del Seprona «y así vamos a seguir para lo que necesiten en la investigación». En cuando a la actuación del propio Ayuntamiento habida cuenta que tanto la Guardia Civil como la Autoridad Portuaria están ya indagando este incidente, el edil apuntó a que «esperaremos a que el Seprona concluya sus pesquisas para actuar nosotros en consecuencia».