Educación advierte a los colegios de que aún no pueden juntar clases en el recreo

El conflicto está servido. La protesta de varias madres que consideran a sus hijos discriminados porque en su colegio no les permiten juntarse en el recreo con compañeros del mismo curso pero de distinta aula, cuando en otros centros lo favorecen, ha sacado a la luz la irregular organización de los patios escolares a consecuencia de unas instrucciones de inicio de curso remitidas por Educación y que han sembrado la confusión al respecto.

Desde el departamento que dirige el conseller, Vicent Marzà, se muestran taxativos. Todavía no se pueden juntar en el recreo alumnos de distintas aulas burbuja del mismo curso. Eso solo será posible en el escenario de «nueva normalidad», concretan, y ese término es precisamente el que ha provocado los actuales errores de concepto.

El protocolo covid enviado por la conselleria a los centros educativos especifica nuevas medidas con motivo de la «nueva normalidad» por lo que no solo los responsables covid de numerosos centros, tanto públicos como concertados, han entendido erróneamente que podían mezclar ya a los alumnos en los patios, sino que los propios directores aseguran que esas fueron las instrucciones que les transmitieron cargos educativos en la primera reunión de este curso.

Así hay colegios, una mayoría entre los consultados por este diario, en los que se comparte el patio por niveles educativos, y otros, los menos, que mantienen separados a los alumnos en el recreo, incluso pese a que en el interior de las aulas se unan con ocasión de determinadas actividades.

Para Educación no cabe otra posibilidad en estos momentos que mantener separados a los niños de aulas burbuja en los patios. Apuntan a preguntas de este diario que, según indicaciones de Sanidad, que es a quien corresponde determinar la situación pandémica en que nos encontramos, estamos actualmente en alerta 1 o riesgo bajo, y que hay que esperar a que se considere que hemos alcanzado la nueva normalidad para juntar a los niños en el patio.

El párrafo del protocolo covid que firman los responsables de Educación y Sanidad para el curso 2021-22 en los centros educativos, y que ha originad tanta confusión, concreta que «se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario de nueva normalidad en el que se permitirá la interacción entre grupos del mismo curso sobre todo en actividades al aire libre».

En ningún momento se especifica en el referido documento el nivel de situación pandémica, e incluso en la última comunicación remitida por Educación a los centros al respecto, que data de mediados de septiembre, se informa sobre «el Plan de contingencia y continuidad en el trabajo durante las fases de nueva normalidad de los centros docentes públicos dependientes de la Conselleria de Educación, septiembre 2021».

La expresión que da por hecha la nueva normalidad y las instrucciones verbales que recibieron los directores han llevado a la actual confusión sobre el modo de proceder en los patios, así como a las quejas de madres de alumnos porque sus hijos se quejan de no poder jugar con sus compañeros de mismo curso aunque están en otra aula.

Los propios directores apuntan al desconcierto que se puede originar entre los alumnos extremando unas medidas que ya se han relajado en el resto de sus vida.

Explican que los colegios están completamente integrados y son permeables a la situación social, por lo que no ven congruente que se estén relajando las restricciones, que los niños compartan más con los familiares en distintos domicilios y compañeros de puertas para afuera, y por contra, en el centro escolar se siga estancado después de la ejemplar conducta que han mostrado todos los niños durante el curso pasado.

«Mientras desde la Conselleria de Sanidad no se establezca el escenario de nueva normalidad, no se contempla la interacción de grupos», insisten desde Educación. Y en Sanidad corroboran por su parte que la actual situación territorial ante la pandemia es de «riesgo bajo» que todavía no se considera «nueva normalidad».

El balón vuelve a la pistas en las que mezclan alumnos

Una de las señales más representativas de que en numerosos colegios se ha vuelto a la normalidad en el patio de recreo es la recuperación del balón de fútbol. El curso pasado se significó por la anomalía, entre otras, de no poder compartir juegos, pelotas y demás material. Los niños, como recuerdan los directores consultados, permanecían casi estáticos pese a estar al aire libre, ante la obligación de no compartir espacios con estudiantes del resto de las aulas. Ahora Educación de advierte que seguimos en esa situación.