El Ayuntamiento busca Papá Noel para la casita de la plaza de Séneca

Según Jiménez, Fiestas convocó el concurso con bastante adelanto, el pasado verano, y se presentó una empresa, que finalmente no ha podido justificar la solvencia. «El único adjudicatario no cumple con los requisitos. Invitaremos a empresas para hacerlo a través de un contrato menor y no habrá ningún problema», dijo ayer. Según el pliego, el presupuesto de licitación del contrato para la casa de San Nicolás era inicialmente de 60.000 euros para tres años, e incluía mobiliario diverso y servicios de animación para niños; contemplándose como criterios de adjudicación el incremento en el número de horas de apertura al público, el diseño y la decoración, y el vestuario y caracterización de los actuantes de San Nicolás y elfos.

La mesa de contratación del Ayuntamiento acordó en su reunión del pasado 22 de septiembre requerir al licitador documentación complementaria a la solvencia económica, técnica y profesional en base al informe emitido por el jefe del departamento de Fiestas. Sin embargo, el licitador no aportó documentación, por lo que la mesa consideró retirada la proposición y el concurso desierto, ratificándose en la sesión que se ha celebrado esta semana. El Ayuntamiento se encuentra en plena planificación de la Navidad y el próximo 18 de octubre se celebrará una reunión de varias concejalías para ir cerrando proyectos y ubicaciones, e ir sacando adelante las contrataciones con la prioridad de cumplir las medidas sanitarias que estén en ese momento en vigor. La pasada Navidad se articuló un sistema de cita previa para concertar las visitas a la casita y las fechas disponibles se agotaron en tres días. Se permitía el acceso de seis familias cada treinta minutos, con un máximo de seis personas cada una de ellas, con una estancia media por familia o grupo de 5 minutos, para evitar el riesgo de contagio de covid. A la adjudicataria se le exigió un sistema de control de temperatura mediante termómetros infrarrojos, y la obligatoriedad del uso de mascarilla, tanto para el público como para los trabajadores de la atracción. Los niños no podían acercarse a Papa Noel, separado por unas cintas.