El Colegio de Podólogos alerta de un aumento del instrusismo

El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) reivindica la importancia de que las autoridades públicas contribuyan en la lucha contra el intrusismo en esta profesión sanitaria. La institución hace este llamamiento con motivo de la celebración, el 8 de octubre, del Día Internacional de la Podología.

En concreto, ha advertido de que cada vez es mayor el número de estafas de falsos podólogos que ofrecen sus servicios en portales de anuncios, lo que es un delito contra la salud pública y puede poner en riesgo a los pacientes.

“El caso más común que nos encontramos en este tipo de aplicaciones y portales de anuncios es el de personas procedentes de otros países que dicen que son podólogos, evidentemente, no lo son y van por las casas atendiendo a pacientes. Esto es una barbaridad y desde el ICOPCV la única manera que tenemos de combatir esto es a través de la contratación de detective y supone un coste enorme”, ha explicado Maite García, vicepresidenta del ICOPCV.

“Queremos hacer un llamamiento general a la sociedad para que se conciencien de que este tipo de acciones es ilegal, por tanto, si son atendidos por estas personas no tituladas ni colegiadas lo hacen sin ningún tipo de garantía profesional ni sanitaria y pueden verse seriamente agraviados por contagios o mal tratamiento del problema que padezcan”, ha declarado Pilar Nieto, presidenta del ICOPCV.

Desde el Colegio de Podólogos se ha destacado que, si bien los podólogos pueden hacer atención domiciliaria, ninguno se anunciaría en este tipo de portales. Además, han incidido en que intentan utilizar como cebo el tener precios más bajos que en las consultas de podología. No obstante, "en realidad las tarifas son prácticamente las mismas con el agravante de que no se están respetando las normativas de asepsia y seguridad requeridas por el sistema sanitario, no esterilizan el material y están inquiriendo en un delito de salud pública".

“El material utilizado para tratar hongos, por ejemplo, debe ser esterilizado con una máquina específica, los kits deben ir embolsados, etc. Y esto es así porque de esta forma se define en los protocolos de Sanidad para proteger la salud de los pacientes. Por lo que si sumamos el tratamiento de los pies por personas no tituladas, más todo lo anterior, el resultado es de elevada gravedad para el paciente”, ha argumentado Maite García.

Desde el ICOPCV se ha recordado que, ante cualquier duda, es fundamental consultar al profesional su número de colegiado para garantizar que se está siendo atendido con el rigor requerido.