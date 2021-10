El comercio se moviliza para ofrecer descuentos a quienes se hayan vacunado frente al covid

La madre de Amparo Mira falleció con 84 años a causa del covid el pasado enero, un mes antes de que Sanidad empezara a vacunar a las personas de su grupo de edad. Por eso a esta empresaria alicantina le hierve la sangre cuando en las noticias oye que, pese a las altas cifras de vacunación en España, aún hay gente que rechaza inmunizarse.

Consciente de que algo había que hacer, Mira decidió poner su granito de arena para animar a la gente a vacunarse. Durante dos semanas y media ha ofrecido en su tienda de ropa de la calle del Teatro descuentos del 15% a todas las personas que enseñaran el carné de vacunación. La iniciativa ha calado entre sus compañeros y desde la asociación Corazón de Alicante, que agrupa a comercios del centro de la ciudad, han recogido el guante y van a lanzar la iniciativa al resto de socios para que se sumen más comercios.

«Mi madre falleció poco después de Navidad y buena parte de la familia nos contagiamos, así que lo hemos pasado muy mal», lamenta Mira. Semanas atrás, viendo la televisión en casa, escuchó que aún hay personas que rechazan vacunarse frente al coronavirus. «Me indigna, porque hay personas que han muerto sin tener la oportunidad de vacunarse. Le dije a mi marido que algo había que hacer y se me ocurrió esta idea de aplicar un descuento a quien presentara el carné de vacunación».

La iniciativa ha tenido un importante impacto en las redes sociales, afortunadamente con más personas a favor que en contra. «Han venido médicos y enfermeros a felicitarme por esta iniciativa, lo que me emociona realmente», señala Mira. Pero esta empresaria no ha estado exenta de ataques de personas que rechazan la vacuna. «Por las redes sociales me han insultado y criticado y he tenido que bloquear a varias personas que me estaban atacando por el Whatsapp». Añade que no lleva a cabo esta campaña de promoción con el afán de que nadie le agradezca nada, ni siquiera de ganar dinero. «Es más, estoy poniendo dinero de mi bolsillo, porque de cada venta que hago descuento un 15% y si la gente no ha visto la promoción, se lo digo. Sin ir más lejos, ayer una extranjera se llevó varias prendas y le enseñé el cartel de la puerta. Se fue tan contenta».

Amparo Mira ha sido pionera en poner en marcha esta campaña, pero podría no ser la única. Desde la Asociación Corazón de Alicante, su presidente, Vicente Armengol, se puso ayer en contacto con esta empresaria para coger el testigo de esta idea. «Vamos a hacerla más grande. Vamos a trasmitirla a todos los asociados por si quieren sumarse». Para Armengol, iniciativas como esta «demuestran que el comercio local, aunque pequeño, puede tener grandes ideas». También el presidente de los comerciantes perdió en enero a su hermano a causa del coronavirus tras cinco meses de lucha en la UCI y antes de que pudiera vacunarse, «por eso es tan importante concienciar a la gente de que es necesario inmunizarse, ya que, aunque las cosas están mejor, aún nos queda un tiempo de estar alerta».

Cifras de vacunación

Actualmente en la Comunidad Valenciana, el 88,5% de la población mayor de 12 años está vacunada con la pauta completa, y un 90,3% tiene al menos una dosis de la vacuna frente al coronavirus. Son cifras levemente superiores a la media nacional. El de los veinteañeros y treintañeros son los dos grupos de edad más reacios a inmunizarse, con cerca de un 20% de la población en estas franjas de edad que aún no tiene ninguna dosis.

Aunque Sanidad ha emprendido acciones para recaptarles, como vacunar en las universidades o llevar unidades móviles a estadios de fútbol, los especialistas en Salud Pública han pedido a la Generalitat acciones más contundentes para convencerles de que se inmunicen, puesto que se trata de grupos socialmente muy activos, con el peligro que esto conlleva de que surjan rebrotes. Entre otras medidas, exigen que se implante el pasaporte covid para poder entrar a establecimientos de hostelería y de ocio, igual que hacen países de nuestro entorno como Francia o Italia.