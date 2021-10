El PSOE reclama una alternativa habitacional para los sintecho de Alicante

El secretario general del PSPV-PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha acusado al alcalde Luis Barcala de ser incapaz de dar una solución habitacional a la gran cantidad de personas que no tienen un techo bajo el que dormir, como es el caso de los que duermen bajo el Puente Rojo, donde se realizó ayer una limpieza a petición de los vecinos. El PSOE considera muy grave que el edil José Ramón González, responsable de la Policía Local y presidente del Patronato de la Vivienda, no dé soluciones a estas personas que se instalan cerca del Centro de Acogida e Inserción (CAI) ubicado en la Gran Vía. “Es así como se trabaja desde este ejecutivo local. No les importa la población más vulnerable, mejor se les echa de una zona para aparentar que todo funciona bien, para que esa imagen desaparezca de una zona de la ciudad para situarla en otra”, indica el portavoz municipal Paco Sanguino.

También arremeten contra la edil de Acción Social, Julia Llopis, que "en dos años y medio no ha sido capaz de dar ninguna solución". “Desde 2019 llevamos denunciando una serie de deficiencias en el CAI y, por lo que comprobamos, solo se ponen parches, tanto desde la Concejalía de Acción Social como en este caso desde Infraestructuras, lo que demuestra la inoperancia y la falta de interés del alcalde Luis Barcala. Exigimos que se gobierne para todos, para las personas sin hogar también y que se solucionen los problemas de las personas más vulnerables y sean atendidas dignamente”, comenta la edil del PSOE Lola Vílchez.

En este sentido, los socialistas insisten en su demanda de un centro 24 horas para que pueda ser atendida debidamente la población sintecho ante la saturación que padece el albergue, "reconocida por la propia concejala". “Pero no se hace nada. Incluso los días de mucho calor o de frío intenso y lluvias torrenciales, vemos cómo el gimnasio del CAI permanece cerrado para estar personas que duermen en la calle. No es posible que se deje a esta ciudadanía sin ningún tipo de posibilidad de reinsertarse en la sociedad, sin el apoyo de los estamentos públicos. Exigimos al alcalde Luis Barcala que emplee menos a la Policía Local contra estas personas, más vivienda social y programas de inserción y que se destituya a una concejala que demuestra una nula sensibilidad hacia ese colectivo”.