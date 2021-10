«Ahora se empieza a ver más niños pequeños con miedos y dificultades de aprendizaje por el efecto del covid»

Trabajar para que la infancia se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Este es el objetivo con el que nace la asociación Infancias y lo hace en un momento clave, cuando la pandemia ha traído consigo una ola de problemas mentales en niños y adolescentes.

¿Cuál es el objetivo con el que nace la asociación Infancias?

Nosotros nos denominamos colectivo interprofesional para el buen desarrollo de la infancia. Nuestro objetivo es el de colaborar para que la infancia se desarrolle en las mejores condiciones posibles en todos los sentidos. La infancia es un tiempo fundante, un tiempo muy importante para la vida, porque es cuando se toma conciencia de uno mismo y muchas veces nos olvidamos de esa importancia.

¿Por qué se ve perturbada esta etapa?

Hay muchas causas. Por un lado están los más graves, que son los temas de violencia y abusos que, aunque son los menos habituales, desgraciadamente se dan. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, los padres sin querer influimos de determinada manera en nuestros hijos, y esto les repercute de una manera negativa. Cuando los psicólogos hacemos un diagnóstico, siempre buscamos ver qué lugar ocupa el niño en la familia. A veces nos encontramos que les ponemos en lugares que no les corresponden y necesitan su propio lugar.

El covid está teniendo una repercusión importante sobre la salud emocional de los niños. ¿Cómo lo están afrontando los profesionales desde sus consultas?

Es un fenómeno que empezamos a ver ahora. Al principio los más afectados fueron los adolescentes, por el hecho de no poder ver a sus iguales. Les resultó muy duro de afrontar. Ahora se empieza a ver más niños pequeños afectados.

¿De qué problemas hablamos?

En adolescentes son más autolesiones y depresiones. En niños hay una gran variedad de situaciones, pueden ser miedos o dificultades de aprendizaje. Tienen su cabecita ocupada en el miedo y eso les impide aprender y concentrarse en los estudios. A veces son más nuestros propios miedos que les transmitimos sin darnos cuenta y que les impiden tener un desarrollo normal. Unos miedos mínimos son normales en todos, pero si son patológicos sí que terminan por influirles.

¿Si no se atienden a tiempo estos problemas, corremos el riesgo de que se cronifiquen?

Sí. A veces no somos conscientes de lo que pasa o no le damos importancia, pensando que los niños son muy pequeños y que ya se les pasará. Pero estos problemas no desaparecen con el tiempo y luego en la adolescencia vuelven a salir magnificados.

Otra derivada de la pandemia ha sido un aumento en el uso de las pantallas por parte de niños y adolescentes.

Dejamos en manos de las pantallas el entretenimiento de nuestros hijos, el que no moleste… las nuevas tecnologías son buenas para muchas cosas, pero cuando empiezan a usarlas de pequeños siempre deben estar supervisadas por los adultos, quienes deben acompañarles para entender lo que hay delante. De lo contrario, se acostumbran solo a ver lo que tienen delante de la pantalla y no entienden la importancia de la comunicación. Los niños se ven en el espejo del otro y si el otro es una pantalla y es lo único que le da el estímulo y el entretenimiento, imagínate lo que pasa. Son problemas que salen en la adolescencia. Los adolescentes se sienten incomprendidos siempre, pero en estas situaciones más porque no saben dialogar ni comunicar. Creo que en todo lo que está pasando hay mucha influencia del tema de las pantallas.

¿Qué consejos dan los psicólogos a los padres para que sus hijos hagan un buen uso de la tecnología?

La Organización Mundial de la Salud recomienda cero pantallas hasta los 3 años. A partir de ahí se pueden usar pero con límites y si se trata de niños pequeños, siempre acompañados de los padres, quienes les vaya haciendo entender qué es lo que ven. De lo contrario son estímulos indiscriminados. Un niños de meses no está preparado para recibir tantos estímulos ni para gestionarlos. Es una lástima cuando ves en restaurantes a niños de meses a quienes les dan el móvil para que se entretengan. A partir de los tres años pueden usar las pantallas, pero es el adulto quien debe saber limitarle y acompañarle para que comprenda todo lo que ve. Y después, poco a poco, que vea las pantallas él solo y con límites de horarios.

¿Qué opina del uso de las redes sociales por parte de los adolescentes?

Creo que promueven unos valores que son muy superficiales: tener likes, me gusta, visualizaciones… parece que son cosas muy «importantes» y esos valores no ayudan para la vida. Solo se promueve un éxito muy superficial. Debemos enseñarles a discriminar la información que reciben. Que todo lo que ven en estas redes sociales nos es verídico, ni contrastado, ni real muchas veces. Es una tarea de padres y de los colegios porque las tecnologías ya se usan muy pronto. Hay que enseñarles un manejo responsable, saber qué buscan, cómo buscar, qué vale y qué no vale, discriminar… es tarea también de los educadores. Los mismos que les enseñan las tecnologías, que les enseñen esas cuestiones.