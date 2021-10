El PSOE exige a Barcala que muestre los certificados de descontaminación de los coches sumergidos en el Puerto

El secretario general de los socialistas, Miguel Millana, ha asegurado que “ésta es otra muestra de que Alicante tiene a un alcalde superado por el día a día. Han tenido tiempo de organizar este congreso y sin embargo sólo han conseguido dar una imagen de ciudad desgobernada. Barcala debe explicar qué le ha llevado a recortar su gasto en la seguridad de nuestro medioambiente, tanto como para que el Seprona les lleve al ridículo político a mitad de un congreso en nuestra ciudad”.

También el portavoz municipal, Francesc Sanguino, ha considerado que “el alcalde debería haber dado alguna explicación; no puede guardar silencio cada vez que un concejal de su grupo se enreda en otro lío, esto no funciona así. Su concejal, que coordina la Policía Local y los Bomberos, tiene toda la responsabilidad de lo que ha pasado. Su incapacidad ha puesto en riesgo nuestras aguas y la seguridad de nuestros bomberos, es algo muy serio. No se entiende que se empeñen en no reconocer su error cada vez que quedan en evidencia pero es todavía más grave que quieran salir de puntillas después de querer exponer a nuestros bomberos a aguas previamente contaminadas ”.

Por su parte, el concejal socialista Raúl Ruiz ha afirmado que “tenemos al mando a gente que vive de espaldas al mar y de espaldas a nuestra montaña, no existe ninguna conciencia verde en el alcalde y esta es otra muestra de imprudencia medioambiental más, tampoco será la última. Que expliquen cómo es posible certificar la descontaminación de vehículos sin antes llevar a cabo la baja de los titulares. Queremos ver la documentación porque este bochorno no pueden pagarlo los bomberos”.