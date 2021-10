Puente en las próximas Hogueras con el 23 de junio como festivo local y el 24 como autonómico completo

El calendario laboral para 2022 en la Comunidad Valenciana, aprobado ayer por el Consell, contempla que el 24 de junio, día grande de las Hogueras, sea festivo autonómico «completo». Es decir, retribuido después de que este año lo fuera solo con carácter recuperable, es decir, había que devolver las horas a la empresa en caso de no trabajar. Finalmente no causó perjuicio a la celebración tras la cancelación de unas fiestas que no se disfrutan en Alicante desde junio de 2019, antes de que estallara la crisis del covid.