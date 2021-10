Vox califica de "migajas" las ayudas para las partidas rurales de Alicante

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante no ve tan claro el anuncio del equipo de gobierno bipartito de la inversión de este año en las partidas rurales (que asciende a 3,2 millones) y que el concejal de Infraestructuras José Ramón González ha calificado como "histórica" y "con la que se cumple el compromiso adoptado con sus vecinos”. El concejal Bonet ha declarado que se había ilusionado con la noticia de que el Ayuntamiento invirtiera 3,2 millones en las partidas rurales de Alicante, pero que al desglosarlo se ha decepcionado.

Según relata el edil José Juan Bonet, “aquí se incluye 1,4 millones prácticamente, para la reparación de los daños causados por la dana de 2019, que se tendría que haber arreglado con urgencia en los meses siguientes a la catástrofe. Entonces solo queda 1,7 millones para asfaltado y algunas iluminaciones", señala.

"Creemos que es totalmente insuficiente. Desde 2016 hay actuaciones previstas sin llevar a cabo, esto representa un gran retraso que por dejadez o cambios de gobierno (han pasado 3 legislaturas) no se ha solucionado. El estado de abandono es tal que hace falta un presupuesto mayor para hacerle frente. Desde el Plan Integral de Partidas Rurales vamos a seguir trabajando, no sólo por las seis pedanías en las que se anuncia la inversión, sino por las 12 por igual. El objetivo es realizar las actuaciones previstas pendientes y poner al día el asfaltado, alcantarillado, seguridad, limpieza, desbroce de caminos, etc. Es la línea de trabajo que seguiremos para ayudar a las partidas a crecer en calidad de vida y servicios.”