La oposición critica la gestión del bipartito del "Bono Comercio"

Así, hasta el momento los vecinos han utilizado 6.569 bonos comercio y hay 1.678 solicitudes, lo que hace un total de 8.247. Hasta llegar a los 10.000, todavía quedan por gastar, pedir y consumir 1.753, según informan fuentes del equipo de gobierno. Y eso que la iniciativa se puso en marcha en junio y tenía una duración de tres meses, pero en septiembre, ante el escaso eco, el Ayuntamiento decidió alargar el plazo hasta noviembre. La ayuda es para cuatro bonos por solicitante de 10 euros cada uno con un total de 40 euros, y el importe lo asume el Ayuntamiento. Eso sí, el descuento solo se aplica en las compras de al menos el doble del valor del bono.

El secretario general del PSPV-PSOE de Alicante, Miguel Millana, y el portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, han asegurado que "Barcala vuelve a fracasar en la aplicación de medidas tendentes a ayudar a la ciudadanía para reactivar la economía". Esta vez el “bono comercio o bono fantasma de Barcala”, a tenor del desconocimiento que tienen los alicantinos de esta iniciativa. “Aquí se da una coincidencia como con las ayudas al sector de la hostelería; el Ayuntamiento es incapaz de gastarse lo que había presupuestado, en torno a 100.000 euros en este bono, lo que es un fracaso en toda regla de la política económica de este alcalde”, indica Millana. Por su parte, Sanguino ha indicado que no es una casualidad que una medida similar haya tenido un gran éxito en Torrevieja, donde por cierto, también gobierna el PP. “Quizá la diferencia es que allí lo ha gestionado la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes, en vez de la concejalía de turno. Y otro dato importante, -según el portavoz socialista- es que la inversión realizada por el Ayuntamiento del popular Eduardo Dolón es de 500.000 euros, mientras que en Alicante es solo de 100.000 euros. Luego Barcala y su vicepresidenta se llenan la boca con lo importancia que es el sector turístico para Alicante, y lo fundamental de la hostelería. Barcala, con su política de tierra quemada, no predica con el ejemplo y solo busca la confrontación con el Consell".

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha asegurado que "la ineficiencia e ineficacia en los bonos de comercio es tremenda". "No solo la partida presupuestaria era ridícula, como ya advertimos, es que no se han hecho las cosas bien cuando se han quedado tantos sin utilizar, la edil Lidia López debería rectificar su actuación, replantearse cómo se ha implantado el bono y escuchar con atención las quejas que le plantean quiénes se tienen que beneficiar. Es el segundo fracaso tras el fiasco de las ayudas a la hostelería", añade López, para quien se trata de "un ejemplo más de la poca atención y cuidado que ponen a las medidas sociales de reconstrucción, justo cuando más lo necesita la gente". "No puede ser que con la problemática económica que tiene el tejido social del comercio se dediquen tan sólo 100.000 euros, pero el colmo ya es que encima sobre dinero. El objetivo debería ser que llegue a cuanta más gente mejor, no que sobre presupuesto", finaliza el portavoz de Unidas Podemos.

Por último, para el portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Natxo Bellido, "no es ninguna sorpresa que el bono comercio no esté funcionando en la ciudad de Alicante". "Ya se lo advertimos al bipartito, al igual que las asociaciones de comerciantes", agrega. Por ello, desde Compromís instan a que se saque una nueva convocatoria, con mayor partida económica, "atendiendo a las peticiones de los comerciantes y viendo lo que están haciendo otros municipios, incluso del PP, donde sí funciona, y está siendo un elemento de dinamización de la compra de comercio proximidad que tan necesario es ahora después de la pandemia". Además, Compromís advierte de las "dificultades en la gestión, adquisición y aplicación del bono comercio, aparte de la poca publicidad". En este sentido, Bellido señala tras hablar con el colectivo de comerciantes que "para aplicar estos bonos se deberían realizar convenidos con una entidad bancaria, mediante tarjetas prepago que agilicen la cuestión, entre otras mejoras". Compromís ya reclamó el pasado mes de febrero a la concejala de Comercio, Lidia López, que "dialogara con el sector, escuchara sus demandas y propuestas, y estableciera una hoja de ruta para encarar la recuperación postcovid". Bellido ha instado al bipartito "a que acelere una nueva convocatoria y bases del bono de comercio y amplíe su ridícula consignación presupuestaria de 100.000 euros".