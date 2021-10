Uno de cada tres escolares falta a clase pese a ser lectivo en Alicante

Las propias familias con hijos en los niveles de Infantil y Primaria han optado por hacer puente y no han llevado a sus hijos a los centros educativos. Han decidido conciliar por su cuenta lo que no había favorecido el Consejo Escolar Municipal, que por primera vez ha escogido este curso distintos días no lectivos para los alumnos en lo colegios y en los institutos.

El 11 de octubre figura como no lectivo para los estudiantes de Secundaria pero sin embargo es lectivo para los colegios, y las familias habían protestado a través de este diario por considerarlo un auténtico revés de cara a la conciliación familiar.

En los centros consultados sopesan que al tratarse de un día sin justificar no puede ser considerado en ningún caso como absentismo escolar, y lamentan que numerosas familias, especialmente con niños en edad de los niveles de Infantil y de primer ciclo de Primaria, se hayan sentido impelidas a no llevar a los niños.

La presidenta del Consejo Escolar, la edil Julia Llopis, culpa al conseller Marzá de no tener en cuenta las Hogueras en el calendario escolar, lo que llevó a escoger festivos distintos en Primaria y Secundaria pese a que hasta ahora se había evitado.