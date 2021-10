El comercio local se marca como retos potenciar la digitalización y la venta de proximidad

El Día del Comercio Local, que se presenta como “la fiesta de nuestras tiendas y paradas”, destacará que el comercio local potencia los canales de venta de proximidad, así como los de kilómetro cero y venta sin intermediarios o venta directa, que permiten generar "experiencias de compra personalizadas y mayor capacidad para atender las diferentes necesidades de las poblaciones locales". Motilla ha destacado la importancia del comercio local durante la pandemia: “Venimos de un año funesto en el que tenemos que lamentar muchas pérdidas personales y económicas pero también tenemos y debemos de sentirnos profundamente orgullosos del papel fundamental desempeñado por el comercio local, en una de las situaciones más complicadas vividas en los últimos años”, ha dicho.

“Jamás debemos dejar caer en el olvido la labor heroica, que al final, no es ni más ni menos, que nuestro día a día, el que era antes del covid y el que seguirá siendo una vez recuperada la normalidad. El comercio local lleva en sus venas la vocación de servicio a la ciudadanía, es mucho más que un establecimiento comercial” ha continuado. Por otra parte, Motilla ha reivindicado la labor del comercio local durante cada día: “No debemos dejar a un lado la cantidad de inconvenientes que aún soporta el comercio local. Es cierto que nuestra mirada debe ser siempre positiva y constructiva, pero debemos ser realistas y ver que el día del Comercio local, son todos los días que levantamos la persiana y no sólo el 25 de octubre”.

Distribución y reparto

Asimismo, el presidente de Unió Gremial ha insistido en la importancia de seguir “trabajando por la coordinación y por la agilización del trabajo de la administración, pues el comercio se desarrolla y evoluciona a una gran velocidad”. “El comercio es aquí y es ahora”, ha sentenciado. Por último, la patronal del comercio local, en palabras de su presidente, ha alzado la voz para emprender nuevos retos: “Aún hay retos que son de vital importancia y que requieren de complejas soluciones que muchas veces no somos capaces de engranar. Uno de ellos es la digitalización del comercio”. “Nos gustaría que un proyecto tan importante cuente con un equipo de trabajo especializado en comercio y no limitarnos a débiles formaciones de poco impacto o inyecciones económicas puntuales que no solucionan el problema, desde nuestra patronal estamos trabajando para la implantación de la digitalización con una herramienta real y viva que está en constante evolución. Dedicando parte muy sustancial de nuestros fondos y de nuestro trabajo a este desarrollo”, ha detallado. “La digitalización conlleva el problema añadido de la distribución y reparto, temas de gran importancia que deben estar integrados en el reto de la digitalización como un conjunto de objetivos para lograr que de verdad funcione. Debemos abordarlo con trabajo, un proyecto ambicioso y apoyo económico para que nuestros asociados logren avanzar”, ha concluido el representante de esta federación comercial.