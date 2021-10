La presidenta de la Asociación Provincial de Periodistas, elegida Alicantina de Adopción 2021

La presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante (APPA), Rosalía Mayor, será la Alicantina de Adopción de 2021.

En la vigésima edición de este galardón, las casas regionales de la provincia, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de la capital otorgan el título de "Alicantina de Adopción" a la almeriense Rosalía Mayor Rodríguez, presidenta de la APPA, según han informado desde la asociación.

Para la APPA es un "verdadero honor" que este reconocimiento recaiga sobre su presidenta, la primera periodista en ostentar este nombramiento. “Desde niña quise ser periodista, me encantaba leer y contar todo lo que veía. Sigo igual, con la misma pasión”, explica Mayor. En mayo de 2019 fue nombrada presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, a la que dice estar "dedicada en cuerpo y alma con una única misión: ayudar a los compañeros y a la profesión”.

Mayor dice sentirse “abrumada" al pensar si ha aportado "suficiente en los veintiocho años" que lleva viviendo en Alicante. "Si he sabido mostrar todo mi apoyo a esta provincia y difundir sus maravillas fuera de nuestras fronteras, como para recibir este merecimiento, sobre todo al pensar en los nombres de los ciudadanos ilustres que me han precedido, que han dado tanto por Alicante”, añade la periodista, quien asegura que este reconocimiento se quedará grabado en su "ADN". "Si he tenido alguna carencia, espero compensarla y poder hacer mucho más en los próximos años; no en vano soy la más joven en ostentar este cargo”, finaliza.

La Alicante de Adopción de 2021 agradece el apoyo de la Casa de Andalucía, a la que considera su casa, y del resto de casas regionales, además de la confianza de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante que en su “persona han depositado” para otorgarle este nombramiento, según el comunicado de la APPA.

La entrega del título se producirá en el Palacio Provincial este próximo domingo, a partir de las 10 horas. Posteriormente, a las 11.30 horas, se celebrará otro acto con las casas regionales en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, según fuentes de la institución provincial.