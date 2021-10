El bipartito pagará 1,3 millones más al año para mejorar el mantenimiento de las zonas verdes de Alicante

El bipartito de Alicante ultima la primera modificación del contrato de mantenimiento de zonas verdes, que está en manos de STV desde principios de este año. La Concejalía de Medio Ambiente ha decidido ampliar el contrato para incrementar la plantilla en 19 personas, 14 empleados para jardines y cinco especialistas en operativa de riego. El cambio del contrato supondrá pagar casi un 20% más al año, ya que el coste pasará de los actuales 5,8 millones a 7,1 millones de euros, divididos en 993.689 euros para atender las nuevas zonas verdes y otros 301.930 para la ampliación del riego. La actual empresa rebajó el precio de licitación del contrato, con una oferta de 17,63 millones frente a los 21 millones estipulados como máximo por el Ayuntamiento.

El ajuste del contrato está a la espera del visto bueno de Intervención, aunque el gobierno municipal da por hecho que no habrá trabas del alto funcionario, ya que la modificación se ajusta a lo recogido en el contrato, que permite cambios si se incrementa un 3% las zonas verdes a cargo del Ayuntamiento y cuando pase un año desde la puesta en marcha del contrato. La última cláusula es a la que ha recurrido el ejecutivo de Barcala, según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, quien ha explicado que la modificación es "necesaria" para atender las nuevas zonas urbanas que no figuraban en el pliego inicial, que se realizó en 2018. “Se trata de una mejora y ampliación del contrato por las nuevas zonas verdes que ha recepcionado el Ayuntamiento desde la redacción inicial del pliego”, ha indicado el edil, para quien son "muchos los servicios que se deben cumplir y es necesario ajustar el personal de la contrata a las zonas que atendemos”.

Las nuevas zonas verdes cuyo mantenimiento debe asumir el Ayuntamiento y que no figuraban en el pliego del contrato son, entre otras, el tronco principal de la Vía Parque, la Plaza de la Ciudad de la Justicia, la remodelación del Paseo de Gómiz, la zona verde junto al colegio de La Condomina, la calle Arquitecto Guardiola, la avenida Padre Esplá, el Parque Lo Morant, la remodelación de la Plaza de la Viña y de la rotonda Carolina Pascual, la recogida de papeleras en El Palmeral, la remodelación de la plaza de Castellón, junto al arbolado de Arzobispo Loaces, Poeta Zorrilla, el nuevo ajardinamiento en la calle de la Vega, el entorno de Benalúa Sur y las nuevas calles de Rabasa y San Gabriel.

Villar, por otro lado, ha asegurado que el refuerzo de los inspectores está a punto de ejecutarse, lo que permitirá pasar de los actuales tres a ocho en plantilla. Además, el concejal anunció que el Ayuntamiento devolverá a la anterior concesionaria, Geamur, la fianza de 700.000 euros. "Hay un informe técnico que justifica la devolución de la fianza", apuntó.

La Comisión Específica del Pleno para el estudio del cumplimiento del contrato del servicio de mantenimiento de las zonas verdes tiene previsto reunirse de nuevo el próximo 8 de noviembre con el objetivo de debatir las conclusiones definitivas tras la aportación de toda la documentación requerida.

Valoración desde la oposición

El portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Natxo Bellido, recuerda que la "causa principal de los problemas de este servicio, y de otras contratas municipales, es el Plan de Ajuste y la ruina económica del Ayuntamiento por la gestión de los gobiernos del PP". "Entendemos que la gran cantidad de servicios extraordinarios pagados en el antiguo contrato, tienen su origen en las limitaciones económicas y de personal producto del Plan de Ajuste del PP", ha añadido Bellido, quien ha insistido en "denunciar la escasez de inspectores para controlar el servicio, que ahora parece que se está en vías de solución y que de momento no se ha avanzado significativamente, más allá de la foto que se hizo Barcala plantando un árbol, en la reposición de los 1803 árboles pendientes". "Se ha manifestado que pretenden plantar sobre 1300 en invierno del próximo año, y esperamos que sea así, después de escuchar muchos Barcalaanuncios al respecto que no se han cumplido", ha añadido el portavoz de Compromís, quien ha subrayado que en la comisión de este viernes "se ha asumido ya la falta de personal de la contrata y se ha informado que se prepara un Modificado para el Lote 1, contratar nuevos trabajadores y aumentar el precio del contrato". Al respecto, Bellido ha añadido que "resulta muy preocupante que la previsión del nuevo contrato ya se haya quedado obsoleto y se deba poner en marcha una modificado para aumentar el dinero del contrato y pagar más personal".

Por su parte, el PSOE y el grupo municipal socialista acusan al alcalde Luis Barcala de "ningunear a la comisión, ya que sí o sí, al margen de las conclusiones de la misma, se ha decidido abonar la fianza a la empresa Geamur (antigua empresa encargada del contrato)". "Si la comisión determina que ha habido incumplimientos no se podrá actuar contra la mercantil, lo que evidencia que jamás se ha tomado en serio esta comisión y se burla del trabajo de todos los grupos políticos de la oposición", ha indicado el concejal y secretario local del PSOE de Alicante, Miguel Millana. Según el PSOE, al bipartito no le ha "bastado" con "obstaculizar la comisión" que estudia el contrato de zonas verdes de Alicante al no hacer entrega de la documentación solicitada. “Todo esto lo estamos solicitando desde 2020 y no se nos ha entregado, lo que nos parece una tomadura de pelo, sobre todo cuando el edil Manuel Villar nos dijo el 2 de julio que teníamos un cheque en blanco para acceder a la documentación, por lo que volvimos a pedir el expediente íntegro”, ha matizado Millana. El PSOE, por último, lamenta que el bipartito vaya a "abonar la fianza del contrato antes de las conclusiones de la comisión, hurtando cualquier posibilidad de aplicar sanciones o penalidades a la empresa contratista".

Por su parte, la concejala de Unidas Podemos Vanessa Romero ha lamentado que se siga sin tener "la documentación completa para poder sacar las conclusiones pertinentes de la comisión de investigación de zonas verdes: faltan informes firmados por jefe de servicio, faltan facturas giradas por trabajos realizados en propiedades privadas, faltan facturas de trabajos realizados fuera de contrato... Y así y todo, el señor Villar ha anunciado la devolución de la garantía a Geamur". "Nos preguntamos entonces qué poder de ejecución tiene esta comisión de investigación, si nos vamos a quedar sin herramientas con las que poder aplicar posibles sanciones, en caso de informe de conclusiones desfavorable", ha añadido Romero, quien ha puesto en valor la importancia de este servicio: "Estamos ante una de las grandes contratas del Ayuntamiento, y ante los problemas de siempre, la falta de inspección y control municipal a la contrata, el que la contrata saliese ya con una reducción considerable respecto a la anterior por el plan de ajuste al que estaba sometido el ayuntamiento de Alicante fruto de la pésima gestión y endeudamiento al que nos llevó el Partido Popular, y el nulo interés por parte del equipo de gobierno de explorar otras vías para ofrecer el servicio, a lo que se le suman las innumerables denuncias por parte de las trabajadoras y trabajadores respecto a sus condiciones laborales, de las que hemos sido altavoz en la comisión".