El castillo clandestino

El castillo, considerado Bien de Interés Cultural, permanecía cerrado desde hace casi dos años, cuando se procedió a acometer las obras de reforma para la recuperación arquitectónica y accesibilidad, con el objetivo de su promoción cultural y turística. Una vez acabadas, lo que incluyó el derribo del puente que se elevaba sobre el foso de la fortaleza, el bipartito se percató de que solo había dejado una entrada, la puerta de los leones, que no es accesible para personas con problemas de movilidad. Decidió entonces mantener cerrada la atalaya hasta que no construyera una pasarela accesible por la zona de la cafetería de la rotonda del Monte Tossal, un proyecto que está en fase de licitación. Y han ido cayendo los días a plomo mientras nadie podía entrar al castillo. Y los meses. Hasta que hace unos días apareció abierta la puerta. ¿Qué ha pasado para ese giro de los acontecimientos? No lo tiene claro ni el propio equipo de gobierno. La Concejalía de Turismo, en manos de Ciudadanos, primero asegura que «hace un mes» anunció que se abría el castillo y que es la Policía Local «la que abre y cierra» la puerta de los leones.

Pero no se sabe nada de este anuncio, ni se promociona, ni hay horarios de visita... nada. La Concejalía de Seguridad (PP) aclara después que hay una orden de Turismo para que la Policía se encargue los sábados, domingos y festivos de abrir a las 10 y cerrar a las 20 horas, pero que entre semana no es su función. Por último, Turismo afirma que de lunes a viernes es Parques y Jardines (PP) la responsable de la llave. Y este medio ha comprobado que todas las noches de la semana pasada, cuando se abrió por primera vez, no se ha cerrado. Anoche, pasadas las 20 horas, por primera vez se cerró la puerta tras contactar INFORMACIÓN con el Consistorio. Desde Compromís, su edil Rafa Mas denuncia que se ha pasado de tener San Fernando cerrado todo el día a abierto «sin control, ni guías, sin señalización, sin iluminación, sin control de acceso, ni seguridad».