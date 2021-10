¿Cómo se enteró de que existían estas plazas en la Comunidad Valenciana?

Una amiga de mi universidad en California hizo el programa el año pasado y me sugirió la idea. Yo no sabía qué hacer con mi vida después de graduarme así que eché la solicitud por si acaso. Fui aceptada y pensé que sería una gran oportunidad para mí. Quise venir a la Comunidad Valenciana porque la experiencia de mi hermana había sido muy buena y yo también quería vivir aquí.

¿Por qué eligió Alicante?

Mi hermana estudió en la Universidad de Alicante en 2017 y yo he querido venir aquí desde entonces. Ahora ella vive en València y da clases de inglés.

Me han dicho que no sabe mucho de español. ¿Cómo afronta las clases, hay nervios?

Las clases no son problema porque se supone que solo sé hablar en inglés y no entiendo a los niños. Con los profesores de la asignatura también hablamos en inglés para que los niños no puedan escucharme hablar en español. En las clases siempre estoy con un maestro que me ayuda a traducir lo que los niños me dicen o ayudarles a ellos. Sin embargo, socializar es mucho más complicado porque no siempre hay una persona bilingüe en el grupo con el que me encuentro. Tengo que intentar entender y mantener la conversación y a veces me cuesta. Pero cada día estoy aprendiendo más español y espero seguir mejorando.

¿Los niños y niñas interactúan, participan, o les cuesta seguir sus clases?

Parece que disfrutan con la clase de inglés y es divertido para ellos tener un profesor extranjero en clase. Las profesoras de inglés y yo planificamos las clases para que los alumnos sean capaces de seguir el ritmo sin agobiarse, para que se sientan tranquilos y seguros. Aprenden varias cosas sobre otras culturas y les da oportunidades para su futuro. Lo que más trabajamos es la conversación, y esto les ayuda con la pronunciación y la gramática.

¿Cómo es una clase, los niños y niñas le hablan en español y la profesora le traduce o intenta que pregunten en inglés?

Muchas veces, la maestra les ayuda a traducir pero en varias clases hay alumnos que saben mucho inglés y se ayudan entre ellos. Yo normalmente entiendo sus preguntas en español y les ayudo a decirlas en inglés para luego contestarlas.

¿Le ha dado tiempo a descubrir la ciudad? ¿Qué le parece?

Ya estuve en Alicante el año pasado y estoy totalmente enamorada de la ciudad. El castillo, la playa, las montañas, el skatepark, los restaurantes, la música,... La cultura de Alicante es muy especial para mí y me siento muy afortunada de vivir aquí. Muchas de las personas que he encontrado aquí son muy amables y pacientes conmigo mientras aprendo a hablar español y me adapto a la ciudad. Estoy muy agradecida por todo esto.