Los casos de covid aumentan un 70% durante el fin de semana en la Comunidad Valenciana

Pese a este aumento de casos, Puig descarta que nos encontremos ante el inicio de la sexta ola. "En estos momentos no se dan las circunstancias para hablar de ello, sobre todo por el gran escudo de la vacunación", ha señalado el presidente.

Puig ha vuelto a llamar a la "prudencia" y ha recordado que la pandemia "no se puede dar por superada". "He visto muchos espacios festivos en los que parece que la pandemia no exista, pero existe".