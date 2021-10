Los enfermeros piden la derogación de una norma de 1973 que les atribuye funciones de "ayudante del médico"

Desde el Cecova piden a los diputados de las Cortes Valencianas (tanto a los pertenecientes al Gobierno del Botànic, como a los que están en la oposición) que se cambie la citada definición sesgada de las funciones de la Enfermería del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social de 1973 que todavía sigue en vigencia.

La entidad recuerda que hace ya tres años que en la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas se aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) sobre la Regulación de las Categorías Profesionales del Personal Sanitario Estatutario y sus Funciones, contempladas en la Orden del 26 abril de 1973. Su objetivo era dejar sin efecto las funciones atribuidas a los enfermeros que el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. "Sin embargo, a fecha de hoy aún no se ha materializado y las enfermeras seguimos sumidas en una insoportable y peligrosa inseguridad jurídica a consecuencia de las funciones que nos confiere, entre ellas la de ‘ejercer las funciones de auxiliar del médico’, según el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, Juan José Tirado, quien insiste en que “exigimos, de manera inmediata, que se proceda a hacer efectiva la citada Proposición No de Ley para, de una vez por todas, poner fin a esta injusta y anacrónica situación”.

El presidente del Cecova redunda en que los profesionales de Enfermería “constituimos la profesión a la que, junto a Medicina, se le exige la nota más elevada en la PAU para acceder, estamos en la élite de la formación y, como comprenderán, no podemos continuar marcados por un decreto preconstitucional; no tiene ningún sentido”.

Juan José Tirado confirma que hace tres años desde el Cecova se remitieron cartas a diputados con representación en el parlamento valenciano con el fin de felicitar y respaldar la PNL que habían promovido para definir de forma objetiva las funciones que actualmente realiza la Enfermería en todos los ámbitos y especialidades. Sin embargo, tras el proceso inicial, la Proposición No de Ley "ha quedado en un limbo legal por falta de iniciativa de los políticos de la Comunidad Valenciana". Una deuda, como define Juan José Tirado esta situación “que tienen ustedes (los gestores de vida pública) con nosotros (los profesionales de Enfermería) y que resulta de vital importancia y justicia para ser consecuentes con la realidad que vivimos”.

Sirva esta última petición para cerrar nuestra intervención y solicitar que se pase de las palabras a los hechos con respecto a nuestra profesión, que den ustedes ejemplo de buena gestión e implementen las medidas necesarias para mejorar de forma articulada y a futuro nuestro sistema sanitario, reconociendo a las enfermeras su papel dentro de los equipos y asumiendo que somos merecedoras de hechos, no solamente de aplausos y buenas palabras”, concluye el presidente del Cecova.