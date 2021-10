Descontrol en el castillo de San Fernando: toda la noche abierto y sin control

Este martes, nada se hizo como debía. Las puertas del castillo no abrieron hasta más allá del mediodía, cuando la instalación debe estar disponible para visitantes a partir de las 10 horas. Es decir, abrió con más de dos horas de retraso. Peor ha sido lo que sucedió por la noche, ya que nadie se ha hecho cargo del cierre de las puertas, dejando la fortaleza sin control durante toda la noche, según confirman vecinos del entorno. El lunes, en cambio, permaneció cerrado todo el día.

El bipartito, de perfil

La polémica surge a partir de la apertura, sin previo aviso, de la fortaleza. El único acceso que hay a la fortaleza, la puerta de los leones, apareció la semana pasada sin el candado puesto y abierta de par en par, lo que llevó a jóvenes a aprovechar la infraestructura para hacer botellón durante el fin de semana.

El castillo, considerado Bien de Interés Cultural, permanecía cerrado desde hace casi dos años, cuando se procedió a acometer las obras de reforma para la recuperación arquitectónica y accesibilidad, con el objetivo de su promoción cultural y turística.

Una vez acabadas, lo que incluyó el derribo del puente que se elevaba sobre el foso de la fortaleza, no se volvieron a abrir las puertas porque el único acceso habilitado no era accesible para personas con problemas de movilidad. Se decidió entonces mantener cerrada la atalaya hasta que no se construyera una pasarela accesible por la zona de la cafetería de la rotonda del Monte Tossal, un proyecto que está en fase de licitación. Sin embargo, de un día para otro, sin anunciar la apertura, ni los horarios, la puerta apareció abierta. Desde entonces, se han sucedido los conflictos en el seno del bipartito por la responsabilidad en la apertura y cierre de la fortaleza. Entre unos y otros, el castillo ni abre a su hora ni tampoco cierra cuando toca, dejándola sin control en horario nocturno.