Un gobierno viajero: Peral no se baja del coche oficial y Jiménez no sale de Madrid

El concejal de Presidencia, Innovación y Coordinación de Proyectos en el Ayuntamiento de Alicante, Antonio Peral, no se baja de coche oficial. Así lo revela la información recogida en el Portal de Transparencia, que sitúa al también presidente local del PP como el concejal que realiza un mayor uso del vehículo público durante este mandato, que va camino de cumplir sus mil días. Y no sólo encabeza la clasificación, sino que lo hace a distancia del resto de miembros de la Corporación. Peral contabiliza 163 traslados en coche oficial desde que tomó posesión del acta de concejal hace unos dos años y medio. En segundo lugar se sitúa la vicealcaldesa de Alicante y responsable de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), con 93 viajes en coche oficial. En estos datos mensuales no figuran los desplazamientos del alcalde, Luis Barcala, al tener la Alcaldía un coche de uso exclusivo dentro de la flota de vehículos oficiales del Ayuntamiento. El «podio» lo completa el concejal de Cultura, Antonio Manresa (Cs), con 93 traslados, casi la mitad de ellos realizados este año.