Compromís reclama mejoras en los parques caninos de Alicante

En este sentido, Mas propone, tal y como hizo Compromís en la fase de alegaciones a la actual ordenanza, que el Ayuntamiento, junto con las concejalías de Urbanismo y Medio ambiente, se comprometa a "ampliar, mejorar y rehabilitar los parques caninos". Para Mas, "la mayoría de los apenas quince parques caninos, en una ciudad que cuenta con más de 40 barrios y 350.000 habitantes, tienen unas dimensiones muy reducidas, lo que, sumado a la falta de mantenimiento y servicios, hace que no cumplan con el objetivo para el que fueron creados: espacios adaptados para los animales en los que puedan correr y jugar sin peligro". Las propuestas de Compromís van encaminadas a la "mejora del mantenimiento, creación, apertura y vallado de nuevos parques, ampliar las áreas de recreo y horarios, así como habilitar más zonas de playas para perros, a estudiar ubicaciones, y en casos como entre el Cocó y la Cantera en época no estival", según la formación.

El edil Mas recuerda que "los parques son beneficiosos para centralizar los paseos de los perros, además de favorecer la interacción y socialización de los animales y sus dueños y evitar el malestar en la vía pública, nuevos parques para que la mayoría de los orines y heces de las mascotas no estén esparcidas por la ciudad, como sucede en barrios que no disponen de parques como San Blas, Campoamor o Benalúa, por lo que se debería hacer un censo actualizado por zonas o barrios". Además, añade como propuesta que "se mejorará la limpieza general de la ciudad, las áreas de recreo para perros se limpiarán cada día de los excrementos que no hayan recogido los propietarios de los animales de compañía, incluyendo a diario el vaciado de las papeleras, el barrido y la eliminación de cualquier tipo de residuo".

Por último, los concejales Mas y Bellido han mantenido una reunión en el parque canino de San Gabriel con usuarios, así como representantes de la asociación de vecinos, para tratar esta propuesta de mejora y ampliación de parques, el plan "Alicante Pet Friendly", además de conocer de primera mano las carencias del mismo, como la falta de luz o vallado junto al barranco de las Ovejas.