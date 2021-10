Expertos y compañías aéreas debaten sobre la necesidad de crear nuevas rutas aéreas con la Costa Blanca

Mazón, quien ha reconocido que la Costa Blanca “ha logrado remontar uno de los años más difíciles de su historia”, ha avanzado que desde el Patronato Provincial de Turismo “estamos trabajando en la captación de nuevas rutas y en la diversificación de los mercados emisores, como el islandés o el de los países del este y escandinavos, siempre de la mano de las asociaciones empresariales del sector y de la terminal alicantina, verdaderos motores de nuestro crecimiento turístico”.

El presidente ha concretado, además, que en estos meses “en los que hemos trabajado en la reactivación de nuestra conectividad aérea y hemos asistido a la feria World Routes, principal foro mundial de captación de rutas, diversas aerolíneas internacionales nos trasladan la intención de recuperar antiguas rutas hacia la provincia, de establecer nuevas frecuencias y de aumentar la capacidad de sus aviones”.

El impacto de la pandemia en la terminal alicantina ha provocado una reducción de su tráfico de viajeros de un 75% durante 2020, con cifras que no alcanzaron los 3,8 millones de pasajeros al cierre de la anualidad. El 2021 está siendo el año de la recuperación, movilizando hasta el pasado mes de septiembre un total de 3,5 millones de personas.

Al respecto, el también presidente del Patronato Provincial de Turismo ha indicado que la terminal alicantina “se posiciona actualmente como el cuarto aeropuerto peninsular de nuestro país, con perspectivas muy favorables para este invierno”. Según ha concretado, “las previsiones estiman más de 16.500 vuelos entre octubre de este año y marzo de 2022, con un total de 2,9 millones de asientos ofertados y 123 rutas aéreas”.

Finalmente, Mazón ha asegurado que el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández “es nuestra puerta de entrada a la provincia, así como la terminal de la red AENA con más conexiones a Noruega, un mercado muy importante para la Costa Blanca, junto con Holanda, Bélgica y los países escandinavos que durante los meses más difíciles de pandemia han mostrado su confianza en nuestro destino”.

La apertura del foro ha contado también con la intervención del director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Herick Campos, y el presidente de HOSBEC, Toni Mayor, así como la presencia del director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, así como otras autoridades.

Este encuentro técnico, celebrado en la Sala de Conferencias del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, cuenta como ponentes con responsables de importantes aerolíneas y de distintos organismos de promoción turística que trabajan en la planificación de una estrategia de conectividad. Durante la jornada, en la que colaboran AENA, Hosteltur y la escuela de negocios especializada en conectividad ITAérea, los expertos han profundizado en los principales retos a los que se enfrentan las compañías aéreas y cómo afronta el sector la coyuntura desde el punto de vista de los destinos.

Mazón también ha querido abordar el tema de la tasa turística y ha incidido en la necesidad de “disipar esta amenaza”, para lo cual ha pedido al conseller de Hacienda, Vicent Soler, y al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, “a que en esa lucha interna que tienen en la Generalitat disipen esta amenaza y que no sea verdad la tasa. Tienen todo mi apoyo y si de paso conseguimos además que no se hable de ella no espantaremos al sector, ni a los tour operadores, ni a las aerolíneas, ni a los turistas”.