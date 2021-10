«Quedada con Sonia»: una cena multitudinaria tras la sentencia del caso PGOU

«Quedada con Sonia». Así reza la «invitación» a la cena que el entorno de la exalcaldesa está organizando para mediados de noviembre, cuatro meses después de que la Audiencia Provincia absolviera a la exalcaldesa en el caso del presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que la Fiscalía, la acusación popular y el Ayuntamiento le pedían hasta diez años de cárcel por revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Superado el juicio y tras una sentencia favorable, llega la celebración, que no se espera contenida. «Han sido doce años duros, de sufrimiento, ahora es el momento de estar con los amigos», asegura el entorno de la exregidora popular.

La cita ya tiene día, hora y lugar de celebración: será el viernes 12 de noviembre, a las 21 horas, en el restaurante El Sorell, el mismo sitio que eligió el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la previa de las últimas elecciones municipales para exhibir músculo de cara a la cita con las urnas. También hay ya una previsión de asistentes a la «quedada con Sonia»: se espera completar el aforo, que ronda, entre el salón interior y la terraza, unas 400 personas, cifra similar a la que reunió Barcala en marzo de 2019. O sea, será multitudinaria. «Se nos ha quedado pequeño el sitio», afirma el entorno de Castedo. La cena tendrá un coste de 15 euros.

Entre los asistentes seguro que acudirá el núcleo más cercano a Castedo, que está colaborando en la organización del evento. Ahí figura buena parte de los concejales que integraban el gobierno cuando la exregidora estaba al frente del Ayuntamiento, cargo que se vio forzada a dejar a finales de 2014 por la presión judicial y de los dirigentes del PP. En la cena se espera la participación, entre otros, de los exconcejales Andrés Llorens, Antonio Ardid, Marta García Romeu y Juan Seva, además de uno de sus mejores amigos, el dirigente vecinal Rafael Martí, que ejerció de rey mago en una Cabalgata durante el mandato de Castedo.

Con sus excompañeros no será la primera vez que disfrute de una velada desde que fue exculpada por la Audiencia Provincial. En varias ocasiones durante este verano, han compartido mesa y mantel. De hecho, la idea de la cena multitudinaria surgió en una de esas noches. «Gente que se enteró que había cena con Castedo quería asistir para felicitarla por la sentencia, pero era imposible por las restricciones por el covid», explican. Eso animó a los exconcejales, junto a otras personas de la máxima confianza de Castedo, a organizar una cena que, insisten, no tiene «ninguna otra lectura». Con todo, no son pocos los que ya miran de reojo a Barcala, al que no se espera en la cena. A nadie se les escapa que se mirará con detalle quién asiste y también quién no lo hace, con la vista en las próximas elecciones municipales, previstas en mayo de 2023.

¿Cita sin lectura política? Miradas hacia Luis Barcala

«Que no se haga ninguna lectura, es una cena de amigos», insisten desde el entorno de Sonia Castedo, en un intento de desvincular el evento de la tensa relación que mantiene la exalcaldesa con el actual regidor, Luis Barcala. Con todo, nadie duda de que la cena se seguirá con detalle entre el entorno del actual líder municipal, a quien Castedo ha criticado con dureza desde que se conociera la sentencia. En estos meses, ambos coincidieron en un evento en el ADDA, en el que la tensión entre ambos fue patente para los asistentes. Hubo saludo, y nada más.