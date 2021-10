La semana del Grupo Social ONCE acaba con fútbol para ciegos y el saque de honor del medallista paralímpico Iván José Cano

Mañana a las 12:00 horas se clausura en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE, en la avenida de Dénia 171, la semana del Grupo Social ONCE en Alicante con una exhibición de fútbol para ciegos, en la que realizará el saque de honor el deportista alicantino Iván José Cano Blanco, medalla de plata en salto de longitud de los Juegos Paralímpicos de Tokio, junto con el presidente del Consejo Territorial de la ONCE de la Comunidad Valenciana. Promovida por el Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, los actos se celebran en colaboración con los centros directivos de la entidad y el Ayuntamiento de Alicante

Estas jornadas celebradas a lo largo de la semana tienen como objetivo dar visibilidad a la labor que actualmente desarrollan la ONCE, la Fundación ONCE y su Grupo de Empresas Ilunion. Con este motivo, el edificio Séneca ha sido sede de la exposición de material tiflotecnológico; de un circuito de movilidad para que, quien lo desee, provisto de antifaz, pueda conocer los obstáculos a los que día a día se enfrentan las personas con discapacidad visual; y de las actuaciones del cantautor Ramón Abellán, el gupo musical “Cantares” y la actuación del grupo de Teatro Leído Tomás Aznar, con “La última noche de Miguel Hernández”.

Estela Medina Peláez, directora de la ONCE de Alicante, junto con la edil Julia Llopis, abrieron las jornadas, en las que algunas autoridades se sentaron en una mesa con un antifaz. Asistieron Carmen Jover Pérez, diputada de Igualdad; José Manuel Pichel Jallas, delegado Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana; Araceli Poblador Pacheco, subdelegada de Gobierno de Alicante; Enrique Llin Ruíz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana y Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta 3ª del Grupo Social ONCE.