Juego de rol en vivo por Alicante para sensibilizar sobre el cambio climático

La campaña se ha presentado en el marco de la inauguración de la campaña nacional “Imágenes sin Derechos” que, instalada en el hall de la estación de ferrocarriles Adif en Alicante que, a través de 17 imágenes, nos muestra los derechos humanos que no se verán cumplidos si no logramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos plantea la Agenda 2030, explican desde la organización. Esta exposición no obstante no podrá verse completa, pues cinco de paneles que la componen están ubicados estratégicamente en los diferentes espacios del juego de rol.

A la presentación han acudido la presidenta de Cruz Roja en la ciudad, Remedios Alarcón; la concejala de Cooperación y Voluntariado, María Conejero; el concejal de Cultura, Antonio Manresa; la directora de Desarrollo Sostenible de Hidraqua, Amelia Navarro; el director de Desarrollo de proyectos y Fundraising de Fundación Mediterráneo, José María Pallarés; el responsable del Centro Educativo de Recursos de Consumo (CERCA), Juan Carlos Victoria; y el jefe de estaciones ámbito de Alicante, Juan Andrés Sánchez Jordán.

Como recuerda Cruz Roja, la Agenda 2030 es un plan mundial que, impulsado por Naciones Unidas, nos interpela a todas y todos “sin dejar a nadie atrás”. “Este proyecto es una gran muestra de lo que se puede lograr si todas y todos nos ponemos manos a la obra”, ha destacado Remedios Alarcón, presidenta local de Cruz Roja, quien ha agradecido al Ayuntamiento de Alicante y las concejalías implicadas, así como a las entidades participantes, su apoyo e implicación para llevar la campaña a cabo.

Las personas que estén interesadas en apuntarse a vivir esta experiencia pueden hacerlo a través de este enlace: https://forms.office.com/r/XKeBsR0i8p. La actividad es gratuita y abierta, cumple con todas las medidas anticovid y de seguridad, y está recomendada para mayores de 12 años, afirma la organización.