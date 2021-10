La Policía detiene a 20 patrones de pateras llegadas a Alicante durante los últimos meses

Es decir, quienes manejan estas barcas precarias no están considerados como el resto de migrantes, si no que estarían presuntamente ligados a los grupos que organizan las salidas de estas embarcaciones desde la costa de Argelia, desde donde proceden la mayoría de ellas. Estas detenciones resultan una intervención policial reciente, pues no se estaban produciendo con anterioridad.

Cruz Roja prestó atención sociosanitaria el pasado 2020 a al menos 924 personas que habían llegado al litoral de Alicante en patera. Ninguna de ellas fue detenida por este delito. Sin embargo, este verano la dinámica ha cambiado y es cuando la Policía ha comenzado a practicar arrestos por este tipo de prácticas.

No es una intervención que los agentes estén llevando a cabo solo en Alicante, en las Islas Baleares, Almería o Murcia ha comenzado a suceder lo mismo con asiduidad y son decenas y decenas los acusados por dirigir estas embarcaciones en el último año. En Alicante son alrededor de veinte, según fuentes de la Policía Nacional.

La ayuda de los migrantes que ocupan las lanchas sirve de gran ayuda para identificar a quienes manejan los motores. Un joven de 18 años fue uno de los detenidos por favorecimiento de la inmigración ilegal el pasado verano. La patera que presuntamente dirigía llegó a la costa de Alicante el 14 de agosto. Fueron los ocupantes de la barca los que ayudaron a señalarle como patrón, para luego pasar a ser detenido y puesto a disposición judicial.

La jornada siguiente, la del día 15 del mismo mes, Salvamento Marítimo rescató a otra barca en las costas de Xàbia. Navegaban 13 personas que fueron trasladados al puerto de Alicante para recibir la atención que marca el protocolo actual: pruebas PCR para descartar casos de covid y atención sociosanitaria de Cruz Roja. Después se les trasladó a la Comisaría Provincial, donde agentes de la UCRIF lograron identificar al patrón, un argelino de 21 años, y detenerle.

El pasado fin de semana y también durante la madrugada del lunes, llegaron más de un centenar de personas migrantes a costas de Torrevieja, Benidorm, Calp o Altea. De entre todas ellas, al menos siete han pasado en los últimos días a disposición judicial por presuntamente encargarse de guiar las pateras. Cinco de ellos, todos hombres, lo hicieron el pasado miércoles, mientras que otros dos prestaron declaración en el juzgado el jueves.