Soledad Carregui: «A las matronas deben darnos la oportunidad de mejorar la calidad asistencial de la mujer»

¿Cuáles son los objetivos principales del proyecto MuNET?

El proyecto MuNET nace con el objetivo de implementar los centros de nacimiento a nivel europeo. Esta iniciativa tiene el aval de la experiencia de otros países y de la evidencia científica porque se han hecho diferentes estudios. Es un modelo de atención sanitaria que garantiza una continuidad de cuidados por el mismo equipo de matronas durante el embarazo, parto y puerperio. Sobre todo dirigido a mujeres sanas, gestantes de bajo riesgo. En la Comunidad Valenciana no hemos tenido éxito, ya llevamos años peleando para que se inicie el primer centro de nacimientos pero parece que no acaban de creer en el proyecto. Estamos trabajando, teníamos negociaciones, en octubre del año pasado, se votó una Propuesta no de Ley en las Cortes Valencianas y todos los partidos políticos, excepto Vox, apoyaron el proyecto. También la Diputación de Castellón aprobó el proyecto, así como en diversos plenos municipales de las poblaciones dependientes del Departamento de la Plana. A nivel nacional ya se han realizado dos en Cataluña y somos conscientes de que el objetivo es poder incrementarlo por todo el territorio catalán. Aquí, en la Comunidad Valenciana también hubiéramos podido ser pioneros. De momento, parece ser que no quieren apostar por esto, pero tampoco conocemos los motivos por los que niegan el proyecto.

En los países donde ya están implantados, ¿estos centros de nacimientos están situados dentro del hospital o en las inmediaciones?

Hay dos modalidades. Uno que es el centro de nacimiento adosado al hospital y el otro, extrahospitalario. En ellos el parto se trata de forma no medicalizada en mujeres de bajo riesgo. Son unidades gestionadas por matronas, donde la atención es continuada en el embarazo, parto y puerperio, teniendo en cuenta el entorno familiar, sin haber una separación tan pronunciada entre Atención Primaria y Hospitalaria. En el momento en que haya una complicación, al estar estas unidades comunicadas con el hospital se traslada a la mujer ipso facto a la unidad hospitalaria o quirófano. Las extrahospitalarias están apartadas del hospital, pero existen unos criterios de rigurosidad en cuanto a distancia, desplazamientos y tratamientos, la transferencia ya se tiene que hacer con vehículo o ambulancia. A nivel nacional estamos preparados para el centro de nacimiento adosado, es una manera de separar la parte más medicalizada, que es el paritorio convencional, de estos centros de nacimiento, sin renunciar a la seguridad de los recursos hospitalarios en el caso que existan complicaciones intraparto.

¿Qué beneficios tienen estos centros de nacimiento para las madres y los recién nacidos?

Para las madres disminuye la probabilidad de cesárea, de medicalizar el parto con una anestesia epidural, menor tasa de episiotomía, menos partos instrumentados porque se fomentan muchos métodos para aliviar el dolor no farmacológico y el acompañamiento continuado. También menos ingresos neonatales. Cuando más medicalizamos el parto, más riesgo de efectos negativos podemos tener. Por eso estamos peleando. Si conocemos un modelo asistencial que desde la evidencia nos dice que vamos a tener estos beneficios, es sensato apostar por ellos .

¿Se requiere una formación adicional en las matronas para atender estos centros de nacimiento?

Nuestra formación como matronas es muy completa pero es verdad que nos hemos formado mucho en un modelo biomédico, en una asistencia al parto muy medicalizada y no hemos potenciado otras maneras de trabajar que, quizás a priori cuesta adaptarnos, por ejemplo, las matronas que están formándose difícilmente pueden acompañar a los partos desde la fisiología, no pueden ver otro manejo que no sea desde el intervencionismo ni tan siquiera otras opciones como el parto en el agua, ya que no todos los hospitales trabajan en arreglo a esta optimización de la fisiología. Existe una contaminación hospitalaria muy medicalizada. En algunos aspectos se requiere una formación, pero es asequible y las matronas tienen compromiso en estar actualizadas y motivadas para potenciar nuestras competencias profesionales: cuidar a la mujer desde la fisiología y normalidad del parto. Hablando siempre de las gestantes de bajo riesgo.

¿En estos centros de nacimiento qué tipo de acompañamiento tendrá la mujer durante todo el proceso de dilatación y parto?

Hay que tener en cuenta todos los derechos reproductivos. La mujer tiene derecho a estar acompañada por la persona que ella quiera. Muchas veces en los hospitales por la presión asistencial o las patologías que allí hay el acompañamiento se limita a una persona, pero en estos centros de nacimiento, entendiendo el nacimiento como un acto tremendamente social dentro de una familia, hay que integrar a otros miembros como los abuelos o hermanos en las actividades formativas, luego serán generadores de salud o conductas saludables. Hay que atender el proceso biopsicosocial que engloba al parto, pues muchas veces el social lo dejamos un poco de lado. Y a la mujer le puede hacer mucho bien el tener este apoyo.

¿Qué mensaje lanzaría a la consellera de Sanidad y a su homóloga en el Gobierno Central?

Cada vez más nos damos cuenta que necesitamos un cambio de modelos asistenciales para poder fomentar y aumentar la calidad, sobre todo, la calidad en la atención materno neonatal. Este cambio de modelo tiene que ir desde la evidencia, la rigurosidad y desde el fomento de la autonomía de las mujeres, darles opciones. Analizar de forma rigurosa los beneficios que pueden tener otros modelos asistenciales. La Sanidad Pública tiene que ser pionera, innovadora y estar siempre comprometida con la sociedad. En el ámbito que nos compete con las mujeres y a poco que vean las bondades que puede ofrecer este cambio de modelo, de la continuidad de cuidados por parte de las matronas, lo van a apoyar. Pero hay que analizarlo de forma rigurosa y desde la evidencia.

Les pido que lo estudien y den oportunidades. En otros países europeos se está extendiendo rápidamente. En Francia este año están proyectados 19 centros de nacimiento. Somos europeos, somos innovadores, intentamos aumentar la calidad asistencial, no podemos dejar de lado este proyecto. Deben darnos esa oportunidad porque queremos engrandecer la Sanidad Pública Valenciana.