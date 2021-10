En directo: Debate sobre el Estado de la Ciudad en Alicante

"PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Sigue sin aplicarse nuevo Reglamento, suspendido con excusas peregrinas sine die a pesar de que fue completado por la concejala Goitia hace ya más de dos años.

IGUALDAD Y LGTBI. Gracias a la participación de este grupo se ha hecho el primer plan LGTBI y se ha dotado de personal desde este verano. Los contratos vencen en diciembre y no sabemos qué pasará, más si los próximos presupuestos se pactan con Vox, como parecen haber arreglado ya.

La Ordenanza de Convivencia sigue varada por su incapacidad de llegar a acuerdos, han incumplido nuestro acuerdo de presupuestos de aumentar el 15% de igualdad y el propio Plan de Igualdad no se cumple.

Lo único que han demostrado es no tener un ápice de cultura de gobierno abierto, de igualdad, ni de defensa y protección de todos los derechos.

Y en cuanto a la CULTURA Y PATRIMONIO. De todos es conocido que no existe nombramiento para dirigir el Teatro Principal, pero no se ha reparado en que la Concejalía no ha hecho ni un solo nuevo nombramiento en ninguno de los programas, eventos, festivales o muestras que organiza la Concejalía. A eso ustedes lo llaman colaboración con el sector creativo local.

La Concejalía de Cultura se ha definido en estos dos años en un adanismo, pero nunca hay que confundir el adanismo con juventud", apunta Sanguino.