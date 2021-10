Cáritas destina dos millones para atender a personas sin hogar y apoyar a familias en materia de vivienda

En la Diócesis de Orihuela-Alicante Cáritas trabaja "para conseguir la autonomía de personas y familias en situación de sin hogar mediante el trabajo por el derecho a la vivienda". Cáritas Diocesana cuenta con equipos de calle en Calpe, Benidorm, Villajoyosa, Alicante y Elche que acompañan a las personas que viven en la calle. Los equipos visitan y acompañan a las personas que viven en la calle. Refuerza la atención de calle el Proyecto Nicolás en Alicante como espacio de encuentro y atención individualizada.

Además, la entidad sostiene cuatro centros de acogida para personas sin hogar en Alicante, Elche, Petrer y Orihuela, que en 2020 acogieron a 927 personas. "Estos centros son reforzados en su labor con una red de viviendas de acogida en Guardamar, Petrer, Elche y Alicante. Desde los recursos residenciales de Cáritas se ofrece acogida y acompañamiento que posibilite a la persona lograr una vida autónoma e independiente".

Según sus datos, las personas atendidas y acogidas en los recursos, el 68% presentaban algún tipo de problemática relacionada con la salud mental: trastorno psicótico, de personalidad, espectro traumático, dependencias a alguna sustancia y depresión mayor. Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante destinó en el pasado ejercicio 2.091.268 € a la acogida y acompañamiento de personas en situación de sin hogar y apoyo a las familias en materia de vivienda.

Acciones de la campaña

De cara a presentar la campaña y profundizar en la situación de las personas sin hogar, el esta tarde a las 18.00 h. se realizará un webinar abierto a las personas que deseen conocer y profundizar en el tema.

El jueves 28 de octubre, a las 12.00 h. se realizará un flashmob en la Plaça de Baix de Elche, en el que participarán las propias personas sin hogar y ciudadanos de a pie para recordar que acabar con el sinhogarismo es posible, imprescindible y urgente. Durante estos actos se procederá a la lectura de un manifiesto redactado por las personas sin hogar. El flashmob se realizará en simultáneo en 40 ciudades de España.

El jueves 4 de noviembre, desde las 19.00 h. hasta las 07.00 h. del día siguiente, en la Plaza de Santa Isabel de Elche tendrá lugar la acción "1 de 365 ¿si fueran así todas tus noches?", que persigue experimentar dormir un día en la calle en el marco de una actividad de silencio y reflexión que pretende acercar a la situación que viven todas las noches las personas que viven en la calle. Además de las acciones de calle, los materiales de la campaña se distribuirán en diferentes lugares como pueden ser parroquias y centros educativos.

Escasa protección del sistema

"Como nos sucedió en 2020, quizá entonces de una manera más impactante e imprevista, no podíamos obviar el gran impacto que ha supuesto la irrupción del covid-19 en nuestras vidas, y en especial en las vidas de las personas más vulnerables y excluidas, las personas en situación de sin hogar. Los factores de exclusión social y residencial previos a la pandemia, lejos de corregirse, se han multiplicado, y se encarnan con mayor intensidad en la vida de las personas más vulnerables, las que carecen de un hogar donde poder refugiarse, cuidarse y recuperarse", abundan desde Cáritas, que entiende que los sistemas de cuidado y protección actuales "no están siendo ni los suficientes ni los adecuados para proteger a las personas más vulnerables". "Ante esta situación de grave desprotección social, nos parecía imprescindible que los contenidos previstos para la campaña este año se centraran en remarcar la importancia del derecho humano a la protección social, y en la importancia de que se ofrezcan e implementen respuestas adecuadas y adaptadas sobre todo a las personas en situación de exclusión social y/o residencial. Para ello se necesitan acciones encaminadas tanto a la asistencia y afrontamiento de las situaciones de exclusión que viven las personas como a la prevención de las mismas, antes de que se produzcan".

Para ello, se plantearon el objetivo de sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la desprotección en la que se encuentran miles de personas en situación de sin hogar, así como sobre la falta de oportunidades necesarias para poder salir de dicha situación de exclusión, y reclamar un sistema de protección social pleno para todas las personas. Este objetivo se concreta a su vez en tres líneas: "acercar la realidad y las dificultades a las que se enfrentan diariamente las personas en situación de sinhogarismo para que la sociedad pueda conocerla, tomar conciencia y participar en la denuncia de la realidad que viven estas personas; poner de manifiesto y denunciar ante las administraciones locales, autonómicas y estatales la necesidad de una protección social plena e inclusiva para las personas en situación de sin hogar, dando a conocer sus derechos vulnerados y reclamando vías de acceso a los mismos; y apostar por políticas públicas de protección social, que incorporen la mirada de derechos y el cuidado, y también creemos en una sociedad justa, solidaria, que se preocupa por lo que le pasa a las personas más frágiles y vulnerables, y que lucha y construye junta un nuevo modelo, un nuevo mundo donde las personas están en el centro y no en la periferia".

Propuestas

Cáritas considera imprescindible el fortalecimiento de las políticas públicas utilizando el máximo de los recursos disponibles. "Las políticas públicas han de tener en su foco en las personas más vulnerables, que muchas veces son invisibles o ni siquiera están en el sistema, y deben facilitar el acceso y ejercicio real del derecho a la protección social, que en muchas ocasiones no se garantiza, o es muy deficiente y limitado. Los mecanismos de protección se deben implementar facilitando el acceso al derecho a la protección social (en los procesos administrativos, en los plazos, en la flexibilidad, en los espacios, etc.); garantizando el ejercicio del derecho a la protección social (a través del desarrollo y adaptación de sistemas de prevención, protección y seguimiento desde los servicios sociales, y con herramientas como el acompañamiento social, etc.); y con el acceso y disfrute del derecho a la justicia en los casos de vulneración de sus derechos (este aspecto es muy relevante, dado que en las reclamaciones previas no hay derecho a la asistencia letrada y esto supone dejar muy desprotegidas a las personas).