Clamor entre los padres para que se quite la mascarilla a los niños en el patio

«Es mucho tiempo ya con la mascarilla y está afectando a los niños, saturados de tantas horas con ellas en las aulas. Queremos que empiecen a respirar, al menos en el recreo». La presidenta de la Confederación de padres de alumnos Covapa, Sonia Terrero, lamenta que de nuevo Ministerio de Sanidad y autonomías retrasen la posibilidad de que los niños se quiten al mascarilla en los patios escolares.

Los acuerdos de la Interterritorial de Sanidad celebrada este miércoles mantienen tanto la vigencia de las mascarillas como el porcentaje de aforos tal y como está establecido actualmente, y lo prolongan hasta el día 30 de noviembre, de momento.

Los aforos en eventos son del 100% en recintos abiertos y de un máximo del 80% en instalaciones cerradas, pero además se hace hincapié en «reforzar la vigilancia del uso de la mascarilla», así como en mantener la prohibición de fumar tanto en interiores como en exteriores.

«Habría que quitar las mascarillas por lo menos en los patios y en las horas de Educación Física. Así nos lo trasladan las familias», abunda Terrero. No obstante, recalca que no dejan de lado la prudencia obligada en el caso de que surja algún repunte de casos covid. «Si hay rebrotes habrá que utilizarla otra vez, pero ha llegado el momento de que se oxigenen nuestros hijos y puedan respirara la hora del patio», añade.

Para Terrero es el momento de «eliminarlas» porque, además, para los niños «no es comprensible que las tengan que tener puesta en el patio y en la calle, con aglomeraciones de gente, se las puedan quitar. Es incoherente», remarca.

Aunque la rotundidad no es la misma, los representantes sindicales mayoritarios del profesorado también son partidarios de ir quitando la mascarilla al menos en los patios de recreo, pero siempre que la medida esté avalada por los técnicos y responsables sanitarios.

Mar Candela, delegado del STEPV, subraya que estaría bien adoptar esta medida, pero también recuerda el ligero y reciente repunte de casos y le parece importante igualmente no dar pasos atrás. «Estamos a la expectativa de lo que decidan, aunque la conselleria ya tenía previsto dar ese paso, pero el repunte de la pandemia y la variante británica han puesto el freno», aclara.

Los profesores entenderían que en los patios se pueda quitar la mascarilla porque en la calle y al salir de la escuela van sin ella, «pero compartimos que ante el repunte y nuevas variantes se mantenga, según disponga Sanidad que es quien vigila estas cuestiones», concluye Candela.

Tanto de ANPE como CSIF coinciden por su parte en delegar en «los que saben, los expertos sanitarios» una decisión de este tipo. Lauren Bárcena, presidente de ANPE, reitera que lo que todos quisiéramos es poder dejar de usarla, pero que los niños no están vacunados y deben ser los sanitarios quienes determinen lo que se debe hacer en cada caso.

CSIF por su parte espera una resolución al respecto para poder analizarla y valorarla porque lo que considera imprescindible es la información puntual a la población.

Finalmente desde UGT reconocen que la comunidad educativa está divida al respecto, y que lo «prudente es seguir las indicaciones de Sanidad, manteniendo el uso de la mascarilla en el patio».

Brote social de 12 casos en Alicante

Los últimos datos facilitados por la Conselleria Sanidad sobre la evolución de la pandemia detectan un brote de una docena de casos de ámbito social en la ciudad de Alicante. También la provincia es la que arroja mayor cantidad de nuevos casos covid en el conjunto de la Comunidad, con 126 positivos frente a 78 en Castellón y 72 en Valencia, entre los 276 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos. En cuestión de ingresos la provincia se lleva asimismo la palma. Entre las 181 personas ingresadas en la Comunidad, 43 de ellas en la UCI, 72 están en hospitales de la provincia y de ellas, 28 en las unidades de críticos; en Castellón son 55 los ingresos en planta, 7 en UCI; y en Valencia 54 ingresos, 8 en UCI.

Operación 10%

Por otra parte el presidente Ximo Puig ha anunciado la puesta en marcha de una «operación 10%» para inmunizar a la décima parte de valencianos que no se han vacunado del coronavirus, mediante una estrategia que desplegará puntos de vacunación cerca de eventos como festivales de música, centros comerciales y empresas. «La vacunación en sí misma no es una garantía absoluta, pero en cualquier caso pido, incluso a los que lo están dudando, que no lo duden: la vacunación es fundamental para superar la pandemia», aseveró en las Cortes.