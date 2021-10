«¿Me va a dar fiebre con las dos vacunas de golpe?»

La respuesta que reciben es, como detallan las profesionales, la habitual, porque nada ha cambiado y están acostumbradas a poner dobles vacunas a los pequeños cuando toca. Que tengan un mínimo de cuidados, que se pueden sentir un poco más cansados y que se pueden tomar un paracetamol si les da algo de fiebre -les tranquilizan- pero que no es lo habitual.

Ester Santoro, coordinadora en funciones del centro de salud Santa Faz-Ayuntamiento, confirma que cuantos han pasado en las primeras hora de la mañana querían ponerse las dos vacunas. «Los hay que volverán en unos días cuando cumplan con los seis meses de plazo desde la segunda dosis del covid, pero de aquí se van ya con la de la gripe puesta», destaca.

David Coque, 88 años, dice antes de la puesta que si técnicamente es lo adecuado, quién es el para llevar la contraria. «No tengo ninguna enfermedad, lo que tengo son muchos años, casi 90, soy viejo y no me puedo quejar». A Jesús Blanco ya no le da nada ningún reparo tras haber pasado seis veces en su vida por quirófano y haberse hasta triple vacunado cuando viajaba por mar hacia Asia, India o África. «Después de 42 años navegando por el mundo, como si hay que vacunarse dos veces todas las semanas. El caso es poder quitarse esta mascarilla cuanto antes, que es la amargura de toda la gente». La de la gripe en el brazo izquierdo y la del covid en el derecho, «ni me he enterado» asegura este «hombre de mar» como se llama a sí mismo.

Los centros de salud del Hospital General de Elche llevaban puestas 209 terceras dosis del covid y 184 vacunas contra la gripe a media mañana también. El centro de salud San Fermín, el primero en administrar la primera vacuna doble entre las 900 citas del día.

La directora de Atención Primaria del General de Alicante, Inés Montiel, destaca que hay tres envíos programados de vacunas desde Sanidad y que este primero de 40.000 asegura el suministro. «Animamos a la población a que nos dejen sin dosis», ironizaba.

A Francisca Carrasco solo le han podido poner la de la gripe aunque llegaba dispuesta a todo. Le falta un mes para cumplir los seis de rigor tras la segunda del covid y está muy contenta porque lo pasó fatal confinada, «43 días sin salir a la calle, nunca antes viví nada igual», dice.