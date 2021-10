Un robo masivo de cable deja a oscuras el parque de La Marjal en Playa de San Juan

Totalmente a oscuras. Así lleva el parque inundable de La Marjal, en el entorno de Playa de San Juan, desde hace aproximadamente una semana. En concreto, desde que una o varias personas robaron buena parte del cobre de la instalación eléctrica de la infraestructura municipal, según confirmaron este miércoles desde la Concejalía de Mantenimiento. «Se robó prácticamente la totalidad de la instalación para llevarse el cobre del parque», explican desde el Departamento de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Alicante.

El caso, según confirman las mismas fuentes, ya está en manos de la Policía Local. Agentes del cuerpo municipal prevén revisar las cámaras de seguridad del entorno para intentar identificar al autor o los autores de un robo que ha dejado totalmente a oscuras el parque, lo que en la práctica supone impedir su uso desde que anochece en la ciudad. El horario de La Marjal entre abril y octubre (verano) es de 9 a 23 horas, que pasará a ser de 9 a 22 horas a partir del próximo lunes, 1 de noviembre, según figura en un cartel informativo a la entrada a la instalación pública.

La reparación de la instalación que ilumina el parque no tiene fecha, aunque tampoco se espera que sea inmediata, según admiten desde la concejalía. Y todo por el coste de la actuación, que rondará los 30.000 euros, ya que el robo de cobre no se incluye entre los supuestos que recoge el seguro, por lo que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente al gasto íntegro. «Este tipo de actos vandálicos no está recogido en el seguro, por lo que habrá que hacer una memoria previa y luego contratar el servicio», apuntaron desde el Departamento de Alumbrado Público. Así, se prevé que la oscuridad nocturna se mantenga en el parque durante un tiempo, todavía sin determinar.

Desde la Asociación de vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan lamentan los hechos y esperan que el servicio de iluminación se recupere cuanto antes. «Ya son varios días que en el parque de La Marjal de la playa se está sin luz. Los ladrones han robado el cobre que conecta el sistema eléctrico. Se está trabajando en reponer el cable y, según los técnicos, estará en funcionamiento lo antes posible».

El parque inundable, que ha recibido varios premios desde su puesta en marcha, está situado a escasa distancia de la playa de San Juan, en una zona urbana desarrollada sobre los terrenos que formaban una marjal sobre una parcela de unos 36.000 metros cuadrados. La instalación cuenta con 1,6 kilómetros de caminos, entre los 780 metros del anillo superior y los 890 metros de caminos interiores.