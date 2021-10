Familias de El Somni urgen el nuevo centro a Barcala para erradicar las prefabricadas

Las familias de estos alumnos, hartas ya de las continuas dilaciones por parte del Ayuntamiento con el nuevo centro prometido dentro del Plan Edificant -que gestiona el consistorio y paga la Conselleria de Educación-, han acordado concentrarse para protestar en la plaza municipal el próximo mes de noviembre. «Será un sábado porque así pueden venir todos los alumnos con las familias, queremos que sea masiva, que se nos escuche de una vez», apunta el presidente de la AMPA, Alberto Agulló.

«Estamos cansados, añade el nuevo presidente recién elegido, porque desde el 19 de noviembre de 2020 en que se aceptó en pleno municipal y por unanimidad la delegación de competencias sobre el nuevo centro educativo, no se avanza en absoluto. Según declaró recientemente el concejal de Contratación, Manuel Villar, el proyecto de construcción no le había llegado todavía de la Concejalía de Educación y, si no está en contratación, no empiezan los plazos para poder licitarlo», añade Agulló.

El representante de los padres concluye ante esta situación que «o no hay interés alguno, o muy poco para desbloquear el nuevo centro desde el Plan Edificant». Asegura que desde la Conselleria de Educación a quien corresponde la financiación, «nos dicen que nos apoyan, que los cerca de 6 millones acordados para el centro están dotados, y que solo falta que el Ayuntamiento haga su trabajo».

Los padres lamentan que el alcalde solo responde a base de reclamaciones a través de las redes sociales «y muy puntualmente. Dijo que si hacía falta convocaba un pleno extraordinario para la delegación de competencias, pero fue para quedar bien, porque la pelota sigue en su tejado y si no hace su trabajo no mandan el dinero desde Educación», lamenta.

Desde la Conselleria de Educación, la dirección general de Infraestructuras está buscando un terreno donde poder ubicar en nuevas prefabricadas puntualmente a estos alumnos mientras esperan el nuevo centro «porque las actuales instalaciones no reúnen la condiciones adecuadas», como señaló Víctor García en su última reunión con la comunidad de El Somni en Alicante.

«Parece que había terrenos en Sant Joan, pero hay que comprobar de quién es la propiedad. Nosotros somos conscientes de que, aun yendo muy bien las cosas, no tendremos el centro hasta 2023 y donde estamos no está registrado como instalaciones de uso educativo. No hay más que ver cómo han achicado agua los profesores tras las recientes tormentas», porque los accesos a las aulas y el patio aparecían totalmente impracticables», concluye Agulló.