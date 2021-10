Los errores sobre la tasa de covid en Benidorm se cobran el 20% de las reservas en la Costa Blanca

Un puente a verlas venir pese a que Tráfico espera que las carreteras de la provincia soporten 840.000 desplazamientos de vehículos, que el Consell asegura que el Bono-Viaje ha generado mil reservas para estos días festivos con la previsión de mover 650.000 euros con más de mil reservas, la mayor parte en la provincia de Alicante, y que se espere un ocupación media del 60%. Un puente que se recordará, sin embargo, porque en Benidorm se han caído el 20% de las reservas debido al anuncio a principios de semana de que la incidencia covid colocaba a la ciudad en riesgo extremo, lo que se lleva por delante unos ingresos de 15 millones de euros. La noticia corrió como la pólvora por España y dio paso a cinco días de cancelaciones diarias. La matización del comité de expertos que asesoran a Sanidad, reduciendo la incidencia real a la mitad no ha tenido, de momento, efecto y la ciudad no pasará del 60% de ocupación. Al menos, aunque no luzca un sol radiante, el tiempo y la lluvia respetarán aunque este sábado pueden caer unas gotas. En Alicante y el resto de la provincia el puente sí que va a ser aceptable.

La crisis de información sobre la real situación del covid en Benidorm se ha cobrado un 20% de las reservas en los últimos días para el Puente de Todos Los Santos. Sobre una previsión inicial de ocupación que rondaba el 80%, los datos actualizados ayer sitúan la ocupación en casi en 20 puntos menos, en un 61,2%.

Los hoteleros están muy preocupado por las «consecuencias reales» que tiene esta «crisis de comunicación que imputaba a Benidorm una situación de riesgo extremo cuando la realidad es completamente diferente». Hosbec insiste en que Benidorm tiene una situación especial por el importante volumen de población turista y flotante que habita en la ciudad y que multiplica por tres su población residente, algo admitido por el comité de expertos del covid del Consell.

LA CLAVE: COMUNICACIÓN Sanidad debe perfeccionar la información real sobre la incidencia covid El anuncio de que Benidorm tenía riesgo extremo de covid, cuando en realidad era medio sobre la población real, salpicó al turismo.

LA CIFRA: 480.000 Tráfico prevé cerca de 500.000 desplazamientos en las carreteras Tráfico prevé 1.161.300 desplazamientos en las carreteras, 480.000 por las carreteras de la provincia.



«Si computamos los 180.000 residentes en estos momentos en la ciudad, el dato de incidencia acumulada desciende de una forma importante y se sitúa en un nivel de normalidad (alrededor de 100 casos por cien mil habitantes) muy alejado del peligro extremo o situación de emergencia». Desde Hosbec insisten en que «nos enfada e indigna a partes iguales la campaña de desprestigio de destino que se ha desarrollado en torno a Benidorm, con noticias alarmantes sin ninguna base real que nos perjudican gravemente en estos momentos en los que nos estamos dejando la piel en la recuperación del sector, de nuestras empresas y de nuestro empleo».

Mientras Benidorm sufre esas cancelaciones, la Costa Blanca tiene una previsión del 72,4%, València sube hasta el 76% y Castellón escala hasta una previsión del 85,5%.

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer destaca el éxito del programa Bono-Viaje también en este puente, «que nos ayuda a dinamizar la demanda y a consolidar la recuperación de un sector clave en la economía valenciana, como es el turismo». Colomer recordó ayer que ya se han repartido los 12.500 bonos previstos para esta nueva fase del programa y que en 2022, continuarán con nuevos periodos de inscripción. En concreto, para este puente, el bono viaje ha movilizado en la Comunidad Valenciana cerca de 648.928,62 euros con más de un millar de reservas. Por provincias, Alicante ha registrado 653 reservas realizadas a través de este programa con una media de 653 euros por reserva suponen un total de 426.441,65 euros de inyección para el sector. La provincia de Castellón registra 262 reservas con una media de 555 euros por reserva, lo que significa una movilización de más de 150.000 euros. La provincia de Valencia registra para este puente 135 reservas realizadas a través del bono con una media de 571 euros por reserva.