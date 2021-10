El IES Cavanilles copa el medallero del campeonato autonómico en Robótica

Imbatibles. El equipo del Instituto Cavanilles de Alicante para los campeonatos o skills autonómicos de Formación Profesional ha copado el medallero al completo en la especialidad de Control Industrial o Robótica.

Álvaro Navarrete, Gerard Monzó y Guiluiano Marchisio se han alzado respectivamente con el oro, la plata y el bronce, pero únicamente el primero queda directamente seleccionado para la final nacional que se celebrará en Madrid el próximo mes de marzo de 2022.

«Tengo el tiempo un poco justo porque estoy estudiando en la Universidad Miguel Hernández, ya que el retraso de las skills me ha pillado en la carrera, pero me quiero preparar bien para dar guerra, no sé si ganar pero al menos ponérselo difícil a los demás», declara exultante con un triunfo que no esperaba pese a la pasión que muestra por la robótica.

«Ahora mismo lo que quiero es empaparme del mundo de la programación, me encanta programar máquinas o brazos robóticos, me gusta aprender, y si me dan una oportunidad de trabajar estoy seguro de que iría por gusto, más que por obligación», asegura.

En el centro educativo el director, Rafael Herrero, destaca lo «grata» que ha sido la experiencia de acoger como anfitriones a los mejores alumnos de la FP en Control Industrial, Instalaciones Eléctricas y Mecatrónica de toda la Comunidad. Y haber resultado ganadores absolutos en una de las especialidades ha supuesto finalmente un «broche de oro, nunca mejor dicho».

Herrero subraya especialmente la extraordinaria convivencia que se ha generado entre los distintos institutos de la Comunidad durante una «experiencia que resulta muy positiva para su crecimiento tanto social como cultural». La especialidad de Control Industrial, como se denomina a nivel europeo el ciclo de Automatización y Robótica Industrial, en laque han resultado ganadores absolutos, exige durante realizar durante la competición un montaje electrónico completo, incluida la programación, realista como proyecto industrial.

Para ello los 150 estudiantes matriculados en la modalidad tanto presencial como semipresencial en el IES Cavanilles, se forman gracias a las prácticas tanto con autómatas de hombro como con brazos de robot y pantallas táctiles.

Lo curioso del ganador del oro, Álvaro Navarrete, es que pensó seguir desde la ESO hacia el Bachillerato, pero se retrasó a la hora de matricularse y por no dejar el año en blanco se apuntó en una FP de grado medio: Electromecánica. «Se daba más mecánica que otra cosa, pero lo poquito que había de programación me encantó». Gracias a un profesor tuvo la oportunidad de pasar al grado superior de Robótica «y ahora estudio Ingeniería Electrónica en la UMH porque la nota no me daba para Robótica en la UA, pero si puedo pasaré de carrera porque lo que me gusta es programar», concluye.