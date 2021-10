Llopis, sobre la protesta de los mayores: «Les da vida»

Más de un centenar de usuarios de los centros de mayores de Alicante se movilizaron este jueves, coincidiendo con el pleno de octubre, contra la gestión de la concejala de Acción Social, Julia Llopis, que mantiene cerradas esas instalaciones entre críticas de los mayores. «No nos convencen las explicaciones que nos dan. Los centros están cerrados porque no ha habido previsión por parte del bipartito y no estamos dispuestos a que sigan cerrados. Tememos que el cierre se vaya a perpetuar hasta junio. Además, en todo el mandato, no ha habido ninguna mejora, pese a las promesas del alcalde tras las elecciones», señaló Agustín Conesa, del barrio de San Gabriel.