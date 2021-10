El Pleno se une para exigir una financiación «justa» y se divide con los tiempos de la Vía Parque

La sesión, más distendida y menos bronca de lo habitual, llevó la habitual división entre bloques hasta el final. Con el bipartito, y Vox en una necesaria abstención, rechazando el compromiso de tener listos en tres meses los terrenos (vía expropiaciones) para llevar a cabo la finalización de Vía Parque, a cuya ejecución se comprometió recientemente el jefe del Consell, Ximo Puig, quien anunció 40 millones para duplicar los carriles entre Rabasa y Florida y finalizar la conexión por la Euipo. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), intentó dar un giro a la iniciativa pidiendo que Puig pusiera el presupuesto previsto a disposición del Ayuntamiento para emplearlo en expropiaciones, en actualizar la redacción del proyecto (el último tiene dos décadas) y en ejecutar las obras. Los socialistas no aceptaron, recordando los palos en las ruedas del bipartito de Alicante a iniciativas gestionadas con esa fórmula, como el Plan Edificant.

Así, el Pleno no fue capaz de acordar un compromiso en los tiempos para finalizar la Vía Parque (clave para proyectos como «Alicante Central» y para retirar tráfico de la fachada litoral), pero sí se unió para reclamar a Madrid más dinero para la Comunidad. Todos los grupos, salvo Vox, aprobaron una iniciativa para exigir al Gobierno «una reforma inmediata del sistema de financiación, que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías». El acuerdo también apuesta por «exigir unas inversiones ajustadas al peso poblacional y solicitar que se ejecuten realmente». La propuesta, que reconocía el agravio histórico, invitaba a toda la sociedad a asistir a las manifestaciones convocadas para el 20 de noviembre en las tres capitales bajo el lema: «Un poble unit per un finançament just».

Eso sí, el acuerdo casi unánime del Pleno para reclamar más financiación (y más justa) para la Comunidad sólo se extendió a medias a las exigencias para las inversiones en la provincia de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. En este asunto hubo dos propuestas, que solo coincidieron en que los socios de gobierno siempre votaron a favor, Unidas Podemos se abstuvo y el PSOE se posicionó en contra. En la propuesta de Compromís se exigía un «reparto de las inversiones atendiendo a una programación racional que acabe con el déficit en Alicante», mientras que en la impulsada desde Alcaldía se le concretaba a Puig proyectos para invertir parte del fondo de 300 millones para compensar el agravio de las cuentas del Estado, como la rehabilitación de las Cigarreras, mejoras de accesibilidad en el Castillo de Santa Bárbara, la construcción de los tres centros de salud pendientes (Garbinet, PAU 2 y San Juan) y del colegio La Almadraba y una mayor inversión en centros culturales. Los socialistas, a los mandos del Gobierno central, apostaron por defender en tono bajo la «búsqueda de soluciones», a la vez que recordaron que el fondo de 300 millones «también es del Estado», mientras los otros dos grupos de la izquierda admitieron, sin titubeos, que el Presupuesto del Ejecutivo de Sánchez «no es bueno» para Alicante.

Pero no sólo se habló del Gobierno central por la financiación o las cuentas para 2022, sino también por el proyecto de Ley de Vivienda, que pretende regular el precio de los alquileres. En este caso, la iniciativa del bipartito evidenció la división entre bloques. Se debatieron dos textos: uno a favor y otro en contra. La derecha ganó, logrando aprobar una declaración para exigir que se «rectifiquen las medidas que se contemplan en el anteproyecto de Ley, tomando con medidas encaminadas a que haya más vivienda pública pero sin limitar la privada».

Además de apuntar a otras administraciones, también se abordaron asuntos municipales, aunque pocas veces sirvió para mucho. De hecho, el debate no permitió por ejemplo aclarar el futuro de los dos castillos de la ciudad, ya que el bipartito dejó en el aire si cobrará a los alicantinos por acceder a Santa Bárbara y San Fernando cuando decida, si lo hace como se prevé, obligar a pasar por caja a los visitantes. El Pleno rechazó una propuesta de Unidas Podemos para garantizar a los alicantinos la gratuidad en el acceso a los castillos, tras los votos en contra del bipartito y la necesaria abstención de Vox. En su intervención, la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, no resolvió la principal duda que sobrevuela desde que se impulsó la externalización del castillo: «Este gobierno estudiará si hay tasa y, si es así, que los alicantinos tengan las mejores ventajas posibles».

Tampoco hubo acuerdo sobre el futuro del antiguo cine Ideal, aunque en este caso se produjo ruptura en los bloques. La Corporación tumbó la creación de una comisión entre el Ayuntamiento y la Generalitat para coordinar la compra del cine Ideal. La propuesta de Unidas Podemos no sumó ningún apoyo externo, al contar con la abstención del PSOE y Compromís y el rechazo del bipartito y Vox. En el debate, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, reclamó al gobierno local que «no se desentienda ahora que la Generalitat va a poner seis millones de euros para comprar el edificio». Los otros grupos de la izquierda coincidieron en rechazar que el Ayuntamiento se involucre con el Consell en la compra del Ideal (el Botànic reservará 5,5 millones de su Presupuesto para intentar acordar la adquisición con los propietarios), mientras que el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, puntualizó los términos de la iniciativa: «La Generalitat tiene que hacer su trabajo». La ruptura de bloques no fue exclusiva de ese punto. También se dio al principio del Pleno, cuando el bipartito se desligó de Vox, aceptando esta vez el lenguaje inclusivo en los estatutos de las escuelas infantiles, pese a rechazarlo en la comisión previa al pleno. Tampoco hubo unidad de voto en la derecha con la Agenda 2030, en un pleno en el que los ultras se mostraron muy críticos con «Alicante Central», la iniciativa para implantar una zona de bajas emisiones en Alicante.

El Pleno sirvió además para que Barcala rectificara el orden de intervenciones de los grupos, que ha incumplido sistemáticamente el Reglamento Orgánico de Pleno desde el inicio del mandato, al darle a Cs la posición predominante del PP (como grupo más votado) al hablar en nombre del equipo de gobierno. Esa anomalía no se volverá a repetir, pese a que el secretario municipal hizo en un principio seguidismo del alcalde, quien minutos después admitió su error. No volverá a pasar.

Llopis, sobre la protesta de los mayores: «Les da vida»

Más de un centenar de usuarios de los centros de mayores de Alicante se movilizaron este jueves, coincidiendo con el pleno de octubre, contra la gestión de la concejala de Acción Social, Julia Llopis, que mantiene cerradas esas instalaciones entre críticas de los mayores. «No nos convencen las explicaciones que nos dan. Los centros están cerrados porque no ha habido previsión por parte del bipartito y no estamos dispuestos a que sigan cerrados. Tememos que el cierre se vaya a perpetuar hasta junio. Además, en todo el mandato, no ha habido ninguna mejora, pese a las promesas del alcalde tras las elecciones», señaló Agustín Conesa, del barrio de San Gabriel.

En la actualidad, pese al alivio de las restricciones por el coronavirus, estos centros, que atienden a unas 28.000 personas mayores, siguen prácticamente cerrados, ya que sólo se permiten contadas actividades, en grupos reducidos. «No se permite que accedamos a la cafetería, que podamos hacer partidas o leer el periódico...», lamentan.

El alcalde se ausenta del pleno para reunirse con usuarios de los centros, aún cerrados en Alicante

Durante el pleno y en una intervención sobre las escuelas infantiles, Llopis se refirió a la protesta de los mayores en unos términos que no gustaron a los afectados, por ofensiva: «Es como un taller y eso les da vida», dijo la edil, que no es la primera vez que pronuncia palabras polémicas, como cuando acusó de «ladrar» a los vecinos de la Zona Norte, críticos con su gestión de la crisis social derivada de la pandemia.

Llopis, pese a la previsión inicial, no bajó a la plaza par hablar con los usuarios, limitándose a seguir la protesta en la distancia, mirando unos instantes por una ventana del Salón Azul del Ayuntamiento. Posteriormente, el alcalde, Luis Barcala, se ausentó unos minutos de la sesión plenaria para reunirse con representantes de los centros de mayores, junto a la concejala. El encuentro, según fuentes municipales, era para «buscar soluciones que permitan aliviar la restricciones anticovid impuestas por la Conselleria de Sanidad y avanzar en la reapertura progresiva de estas instalaciones». Sin embargo, todo quedó pendiente de otro encuentro «en los próximos días a fin de elaborar una relación de medidas concretas que permita retomar progresivamente la normalidad en estos centros». Los mayores, tras la improvisada reunión con el gobierno, seguían igual de escépticos y con la idea de mantener viva la batalla.