El PSOE critica al bipartito por desentenderse de las ratas muertas

El estado de las plazas de Gabriel Miró y Doctor Balmis o la limpieza de su entorno, como es la calle de las setas, preocupa a vecinos y comerciantes, que han denunciado el abandono total tras finalizar la temporada estival del turismo. "De hecho, las quejas del comercio son constantes", según el comunicado. El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha asegurado que "el abandono de los barrios está llegando al centro, desde luego Alicante no se puede permitir estas calles cada vez que se van los veraneantes. Necesitamos menos encuestas teledirigidas en agosto y más trabajo del alcalde todo el año".

A su vez, el portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, ha considerado que "el estado de la calle de las setas es para llevar allí un pleno municipal. Esto no es nuevo, lo que sí nos sorprende es que los vecinos que sufren cada día las carencias de los servicios municipales reciban del Ayuntamiento un formulario, es una irresponsabilidad".

Por su parte, el concejal socialista Raúl Ruiz ha afirmado también que "no es normal que la Concejalía de Limpieza no dé una respuesta directa al aviso de un animal muerto en la calle cuando después acaban incinerados en nuestro vertedero. No sé porqué ese empeño en hacerlo difícil y mal, derivan a la gente la incapacidad del alcalde mientras crecen las quejas por el estado en el que tienen Alicante".